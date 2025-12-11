Захарова сообщила о продолжающихся переговорах по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Переговорный процесс по ситуации на Украине продолжается, подтверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. Она отметила, что Российская Федерация прилагает все усилия для достижения мирного решения конфликта.

«Что касается переговорного процесса – он идет, контакты продолжаются. Неоднократно об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров», – заявила Захарова на брифинге. Дипломат также напомнила, что стремление к миру остается главным приоритетом для Москвы и подчеркивается во всех инициативах.

Захарова подчеркнула, что Россия и ранее делала все возможное, чтобы урегулировать ситуацию политико-дипломатическими средствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия фиксирует большое количество спекуляций и информационных вбросов по теме конфликта на Украине, организуемых странами Запада.