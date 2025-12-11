Риелторы предложили ввести презумпцию добросовестного покупателя жилья

Tекст: Елизавета Шишкова

Инициатива озвучена вице-президентом Российской гильдии риелторов Андреем Банниковым, передает РИА «Новости».

Гильдия предлагает ввести презумпцию добросовестности приобретателя для сделок с жильем. Банников подчеркнул, что покупателю не должно быть необходимости доказывать свою честность, а такую задачу должна выполнять противная сторона в споре.

Риелторы также считают важным расширить компенсационные механизмы: в случае признания сделки недействительной покупателю должно быть гарантировано возмещение потраченных средств. Среди дополнительных мер предлагается зафиксировать обязательство удержания недвижимости в залоге до возврата денег покупателю, даже когда суд признает договор недействительным. По словам Банникова, в настоящее время возможны ситуации, когда квартира возвращается прежнему владельцу, а покупатель остается без денег.

Гильдия выступила за то, чтобы результаты психолого-психиатрической экспертизы продавца являлись приоритетным доказательством в суде. Также предложено закрепить видеозапись каждой сделки нотариусом как обязательную процедуру для повышения безопасности покупателей.

Напомним, Росреестр рассматривает возможность увеличения сроков регистрации сделок с жильем пожилых, чтобы снизить риски мошенничества.

Юрист Оксана Васильева поддержала идею введения «периода охлаждения» при покупке квартиры в России.

Глава Верховного суда России Игорь Краснов отметил недопустимость использования судебных решений для реализации мошеннических схем и важность повышения качества правосудия.