    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    1 декабря 2025, 17:36

    Россия предложила Саудовской Аравии начать поставки СПГ

    Власти России заявили о предложении экспорта СПГ в Саудовскую Аравию

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское правительство рассматривает экспорт сжиженного природного газа в Саудовскую Аравию, не обсуждая участие саудовских компаний в проектах.

    Россия предложила Саудовской Аравии начать поставки сжиженного природного газа, передает ТАСС. Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что вопрос участия саудовских компаний в российских СПГ-проектах не обсуждался.

    По словам Новака, обсуждение ограничивалось предложением по экспорту российского природного газа, если Эр-Рияд проявит интерес к закупкам. Прямая речь чиновника: «Конкретно это не обсуждали (участие в СПГ-проектах России – прим. ТАСС). Мы нашим коллегам предлагаем в случае их заинтересованности поставлять природный газ».

    Таким образом, инициатива властей России направлена на расширение сотрудничества с Саудовской Аравией исключительно в части поставок топлива, а не участия в корпоративных активах российских СПГ-проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может начаться уже в начале следующего года. Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз для всех держателей паспортов.

    Полимеры могут стать отраслью, которая выведет Россию в мировые технологические лидеры, а сжиженный природный газ к 2050 году будет опережать трубопроводные поставки по объему экспорта.

    1 декабря 2025, 14:28
    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    В возрасте 114 лет умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
    @ evraevmikhail

    Tекст: Денис Тельманов

    Клавдия Гадючкина, прожившая 114 лет и включенная в пятерку старейших людей планеты, скончалась на 115-м году жизни в Ярославле.

    О смерти старейшей жительницы России сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает ТАСС. По его словам, Гадючкина прожила 114 лет и являлась абсолютной рекордсменкой по продолжительности жизни в стране.

    Организация LongeviQuest в октябре официально признала Клавдию Гадючкину одной из пяти старейших людей на планете. Она родилась 5 декабря 1910 года и стала свидетельницей событий царской России, революции, мировых войн, а также преобразований государства в XX и XXI веках.

    Михаил Евраев отметил, что «такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы». Трудовой путь Клавдии Гадючкиной начался в пятнадцать лет на фабрике «Красный перевал», где она за 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат медицинских наук Михаил Болков разъяснил, что продолжительность жизни зависит не только от наследственности, но и от условий детства, а ключевое значение имеют привычки и поведение в зрелом возрасте.

    Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что благодаря развитию генетики, фармакологии, медицины и социальных условий в будущем люди смогут жить более ста лет.

    В афганской провинции Хост обнаружили долгожителя, чей возраст может достигать 140 лет, и при подтверждении информации он станет мировым рекордсменом.

    1 декабря 2025, 16:38
    В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать полоклада за неподкупность

    В Нижегородской области утвердили премии чиновникам за сообщения о попытке их подкупа

    В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать полоклада за неподкупность
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Нижегородской области чиновникам, которые официально уведомят губернатора о попытках склонения их к коррупционным правонарушениям, будет выплачиваться единовременная премия.

    Указом губернатора закреплено, что размер этой выплаты составит половину месячного денежного содержания того, кто сообщил о подобной попытке, при условии подтверждения факта в установленном порядке, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что меры направлены на служащих исполнительных органов, для которых губернатор выступает представителем нанимателя. Новое положение внесено в правила оплаты труда для чиновников, замещающих государственные должности в исполнительных органах.

    Порядок касается случаев, когда речь идет о таких преступлениях по УК РФ, как злоупотребление полномочиями, получение взятки, а также коммерческий подкуп.

    Указ вступит в силу с 1 января 2026 года.

    Ранее прокуратура потребовала взыскать 2 млрд рублей с экс-главы Нижнего Олега Сорокина, осужденного в 2019 году на 10 лет за получение взятки и соучастие в похищении человека.

    30 ноября 2025, 14:42
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    1 декабря 2025, 15:07
    Глава Иванова ушел в отставку

    Шаботинский ушел с поста главы Иванова по собственному желанию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Александр Шаботинский сложил с себя полномочия главы города Иваново, его отставка была принята депутатами городской думы.

    Как объяснили в пресс-службе гордумы, Шаботинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию сегодняшним числом, передает РИА «Новости».

    «Как поступило заявление, депутаты собрались и проголосовали. По нашему регламенту и по закону… отставка принимается на пленарном заседании Ивановской городской думы», – сообщили в гордуме.

    Шаботинский был избран главой города Иваново 24 июля 2024 года.

    Ранее мэра Владимира Наумова отправили в отставку из-за утраты доверия. В августе его арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Наумова обвинили в получении взятки за содействие незаконной похоронной деятельности.

    1 декабря 2025, 12:05
    Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов.

    Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов, передает ТАСС.

    В результате владельцы любых видов паспортов смогут посещать обе страны без необходимости оформления виз.

    Помимо соглашения по визам, Россия и Саудовская Аравия подписали документ о сотрудничестве по вопросам изменения климата и развитию низкоуглеродных технологий. Еще один подписанный двусторонний документ касается взаимодействия в сфере архивного дела и обмена архивными материалами.

    Ранее правительство России одобрило возможность подписания соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией.

    Заместитель главы МИД Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси ранее делал предложения по установлению безвизового режима с Россией.

    1 декабря 2025, 15:21
    Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки Диссанаяке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил послание президенту Шри-Ланки с соболезнованиями из-за многочисленных жертв и разрушений, вызванных стихийным бедствием.

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке по случаю гибели людей в результате наводнений и оползней, сообщает ТАСС. Текст соболезнований опубликован на официальном сайте Кремля.

    Путин отметил, что гибель людей и масштабные разрушения стали последствиями стихии, и выразил поддержку жителям страны. По словам российского лидера, его слова сочувствия адресованы родным и близким погибших, а также переданы пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В послании российского президента прозвучала просьба передать свои слова поддержки тем, кто был затронут стихийным бедствием. Путин подчеркнул готовность выразить поддержку всей Шри-Ланке в трудный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль PNS Saif ВМС Пакистана доставил гуманитарную помощь населению Шри-Ланки, пострадавшему от тропического циклона «Дитва».

    1 декабря 2025, 14:33
    Директор ФСИН сообщил о сокращении числа заключенных в колониях

    Директор ФСИН Гостев: Число осужденных в колониях снизилось

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным директор ФСИН Аркадий Гостев доложил о сокращении числа осужденных в исправительных колониях.

    Он отметил, что деятельность ведомства ведется на фоне определенного снижения численности заключенных, передает ТАСС.

    «Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики», – сказал Гостев.

    Директор ФСИН добавил, что несмотря на уменьшение числа осужденных, служба продолжает активно взаимодействовать с органами внутренних дел и Федеральной службой безопасности. По его словам, эта работа ведется для обеспечения безопасности спецконтингента и раскрытия прежних преступлений. Также он уточнил, что взаимодействие между ведомствами «очень плотное».

    Напомним, в понедельник Путин провел встречу с директором ФСИН в Кремле.

    1 декабря 2025, 14:41
    Депутат Вороновский подал заявление о сложении полномочий в Госдуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы Анатолий Вороновский, который ранее был лишен депутатской неприкосновенности, подал заявление о сложении своих полномочий, сообщил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

    «Он попросил сложить полномочия, мы удовлетворим эту просьбу на комиссии и вынесем на палату», – заявил Аршба, передает РИА «Новости».

    По его словам, Госдума может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Вороновского уже на ближайшем пленарном заседании во вторник.

    Напомним, 11 ноября Госдума приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности с Вороновского в связи с подозрениями в получении взятки в особо крупном размере.

    В конце октября генпрокурор потребовал лишить Вороновского неприкосновенности.

    1 декабря 2025, 14:55
    Силы безопасности Сирии уничтожили подпольные ячейки ИГ в Идлибе

    Силы безопасности Сирии ликвидировали подпольные ячейки ИГ в провинции Идлиб

    Tекст: Денис Тельманов

    В провинции Идлиб были проведены две спецоперации, результатом которых стало уничтожение ячеек террористической группировки и задержание девяти боевиков.

    Силы безопасности, подчиняющиеся новым властям Сирии, провели две операции против подпольных ячеек запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в провинции Идлиб, передает ТАСС.

    По данным телеканала Syria TV, в результате рейдов нейтрализованы два террориста, еще девять боевиков арестованы. У нарушителей изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

    Как уточнила служба внутренней безопасности Идлиба, операции были нацелены на пресечение деятельности остатков экстремистских групп, несмотря на разбитие основных сил ИГ несколько лет назад.

    Группировка «Исламское государство» действует на территории Сирии с 2013 года. К 2015 году ИГ контролировала до 70% территории страны.

    В 2015 году Россия по просьбе Башара Асада начала военную операцию против террористов. К 2018 году основные формирования группировки были разгромлены при поддержке российской армии, однако подпольные ячейки продолжают совершать нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Сирии провело масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны десятки предполагаемых членов и руководителей террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России).

    Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с международной коалицией под руководством США по борьбе с «Исламским государством*».

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа назвал присутствие американских военных в стране обоснованным.

    1 декабря 2025, 12:55
    В России заявили о росте турпотока из Саудовской Аравией после отмены виз

    АТОР сообщила о возможном трехкратном росте турпотока из Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в три раза после введения безвизового режима, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Ассоциация туроператоров России прогнозирует, что после отмены виз туристический поток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в два-три раза, передает ТАСС.

    Ранее Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов.

    1 декабря 2025, 15:42
    Новак: Российские авиакомпании начнут выполнять прямые рейсы в Саудовскую Аравию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ожидает, что отечественные авиакомпании в ближайшем будущем смогут выполнять прямые рейсы в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    На заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран Новак сообщил, что сейчас прямое авиасообщение уже возобновлено, однако пока полеты осуществляют только арабские перевозчики, передает ТАСС.

    «Мы с удовлетворением отмечаем возобновление прямого авиасообщения между нашими странами. Рассчитываем, что в ближайшее время, помимо арабских компаний, начнут осуществлять авиаперевозки российские авиакомпании», – сказал он.

    В апреле Red Wings объявила о запуске еженедельных прямых рейсов Москва – Эйлат.

    1 декабря 2025, 14:27
    Глава ЛНР рассказал о планах обеспечить Антрацит и Красный Луч водой из шахт

    Пасечник: Антрацит и Красный Луч планируется обеспечить водой из шахт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ЛНР Леонид Пасечник предложил использовать фильтрованную воду из шахт для обеспечения жителей Антрацита и Красного Луча после обмеления Елизаветинского водохранилища.

    Пасечник в ходе прямой линии заявил, что ситуация с обеспечением водой становится особенно критичной, так как единственный источник полностью обмелел, а осенние дожди, на которые рассчитывали ранее, так и не наполнили водоем, передает РИА «Новости».

    По его словам, в данный момент для жителей организована привозная доставка воды. Ранее был построен дополнительный водовод для временного решения вопроса, но долгосрочных перспектив пока нет. Также ситуацию осложнила поломка водовода между Алчевском и Петровским.

    «Главная проблема – это город Антрацит и Красный Луч. К большому сожалению, воды нет. Полностью обмелело наше Елизаветинское водохранилище – это основной источник, откуда бралась вода», – заявил Пасечник. Он подчеркнул, что власти ведут переговоры с российским частным предприятием о фильтрации воды, которую откачивают из шахт на территории республики. Уже сейчас рассматривается вариант подачи очищенной шахтной воды по графику.

    По словам Пасечника, главным вопросом остается цена на такую воду, которую в ближайшее время озвучит партнерская организация. Глава ЛНР не исключил, что стоимость будет выше тарифа, но призвал принять это решение ради обеспечения потребностей населения.

    Ранее власти ДНР заявили об отсутствии ремонта водопровода со времен СССР.

    Пасечник рассказывал, что почти вся инфраструктура ЛНР перешла от Украины в крайне изношенном состоянии.

    1 декабря 2025, 15:16
    Сенаторы проверили строительство объектов переработки отходов I и II классов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенаторы проконтролировали, как реализуется строительство объектов по обращению с отходами I и II классов.

    Выездное заседание профильного комитета Совета Федерации прошло на одном из опытно-промышленных объектов, где участники осмотрели производственные корпуса, ознакомились с процессами переработки опасных отходов и системами безопасности, сообщает «Атом Медиа».

    Как отметил заместитель гендиректора по машиностроению и индустриальным решениям Росатома Андрей Никипелов, создаваемая инфраструктура уникальна для России. «Таких высокотехнологичных производств в области утилизации опасных промышленных отходов в стране до сих пор не было. Мы строим их на отечественных технологиях, и они способны перерабатывать очень широкий спектр опасных отходов», – сказал он.

    Никипелов подчеркнул, что последовательная опытно-промышленная эксплуатация этих объектов позволяет детально отработать все технологические процессы и обеспечить максимальную безопасность.

    Председатель профильного комитета Совфеда Александр Двойных заявил, что необходимо выстроить систему планомерной и безопасной переработки отходов для достижения национальных целей развития, определенных указом президента. Он указал, что новая инфраструктура должна работать эффективно и обеспечить включение опасных отходов в экономику замкнутого цикла.

    На заседании обсудили и меры по обеспечению прозрачности отрасли. В частности, законопроект, который закрепит роль федерального оператора в контроле достоверности данных об обращении с отходами, будет в ближайшее время согласован с профильными ведомствами.

    Специальный аналитический модуль ФГИС будет сопоставлять представленные предприятиями сведения с другими государственными системами для формирования отчетов, необходимых для управленческих решений и риск-ориентированного надзора.

    Особый акцент был сделан на том, что с 1 декабря Росприроднадзор начнет профилактические визиты на предприятия, где образуются такие отходы. Это должно не только снизить административную нагрузку на бизнес, но и вернуть в легальный оборот отходы, которые ранее могли уходить на неучтенные схемы.

    Ранее в Москве подписали соглашение c Академией наук и технологий Вьетнама о сотрудничестве в области экологии.

    1 декабря 2025, 14:12
    Пасечник: Инфраструктура ЛНР досталась от Украины с почти полным износом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Почти вся инфраструктура Луганской народной республики перешла от Украины в крайне изношенном состоянии, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «То хозяйство, которое нам досталась от тех властей, украинских, оно все практически было в состоянии негодном. Практически на 90% оно было изношено», – сказал Пасечник в эфире телеканала «Луганск 24», передает ТАСС. По его словам, речь идет о критически важной инфраструктуре – сетях, водоводах, электросетях, дорогах и жилом фонде.

    Пасечник подчеркнул, что именно нынешние власти ЛНР вынуждены заниматься восстановлением инфраструктуры и сталкиваются с критикой за существующие проблемы. Тем не менее он заверил, что в регионе ведутся необходимые работы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

    В начале ноября в ЛНР открыли новый центр долговременного ухода на 100 мест.

    Ранее в ЛНР обновили 80 учебных заведений к учебному году.

    1 декабря 2025, 14:04
    Путин провел встречу с директором ФСИН в Кремле

    Путин провел встречу с директором ФСИН Гостевым в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадием Гостевым.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнял, что Гостев выступил перед президентом с докладом о работе ведомства, передает РИА «Новости».

    Гостев возглавляет ФСИН с 2021 года по указу главы государства, до этого он занимал пост заместителя министра внутренних дел.

    В марте этого года ФСИН отметила 145-летие со дня своего основания. «Важность задач, стоящих перед службой, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины», – подчеркивал Путин в поздравлении.

    В августе ФСИН разработала новый Кодекс этики федеральных госслужащих.

    Ранее правительство России приняло решение повысить зарплаты сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и военным.

    1 декабря 2025, 17:28
    Блогер Лерчек отказалась признать вину по делу о выводе средств за рубеж

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, во время заседания в Гагаринском суде Москвы заявила, что не признает своей вины в обвинениях по делу о выводе средств.

    Она подчеркнула, что ей непонятна сама суть предъявленных обвинений, передает ТАСС.

    «Вину я не признаю, считаю, что самого события этого преступления, то есть вывода средств, не было», – сказала блогер.

    В ноябре прокуратура утвердила обвинение блогерам Чекалиным.

    В октябре Лерчек заблокировали банковские счета за долги по налогам.

