Власти России заявили о предложении экспорта СПГ в Саудовскую Аравию

Tекст: Денис Тельманов

Россия предложила Саудовской Аравии начать поставки сжиженного природного газа, передает ТАСС. Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что вопрос участия саудовских компаний в российских СПГ-проектах не обсуждался.

По словам Новака, обсуждение ограничивалось предложением по экспорту российского природного газа, если Эр-Рияд проявит интерес к закупкам. Прямая речь чиновника: «Конкретно это не обсуждали (участие в СПГ-проектах России – прим. ТАСС). Мы нашим коллегам предлагаем в случае их заинтересованности поставлять природный газ».

Таким образом, инициатива властей России направлена на расширение сотрудничества с Саудовской Аравией исключительно в части поставок топлива, а не участия в корпоративных активах российских СПГ-проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может начаться уже в начале следующего года. Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз для всех держателей паспортов.

Полимеры могут стать отраслью, которая выведет Россию в мировые технологические лидеры, а сжиженный природный газ к 2050 году будет опережать трубопроводные поставки по объему экспорта.