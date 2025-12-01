Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.8 комментариев
Владелец сгоревшего авто в Новой Москве оказался сотрудником НИИ
Легковой автомобиль, загоревшийся в поселении Филимонковское на улице Радужной, принадлежал сотруднику научно-исследовательского института, сообщили в правоохранительных органах.
Владелец сгоревшего в Новой Москве автомобиля является сотрудником одного из научно-исследовательских институтов, передает РИА «Новости».
Огонь полностью охватил легковой автомобиль на площади около 4 кв. метров, инцидент произошел на улице Радужной в поселении Филимонковское. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет.
Сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Пресс-служба МЧС сообщила, что предварительно причиной пожара стало короткое замыкание, возникшее во время дистанционного запуска двигателя для прогрева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во дворе жилого комплекса на Радужной улице в Новой Москве произошел взрыв автомобиля. В результате взрыва машина сгорела.