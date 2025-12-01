Каллас: США не проинформировали ЕС об итогах переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что власти США не информировали Евросоюз об итогах переговоров во Флориде между Соединенными Штатами и Украиной, передает ТАСС.

По ее словам, союзникам известно, что переговоры проходили сложно, но были продуктивными, однако подробностей о решениях пока не раскрывали. Каллас заявила, что намерена обсудить этот вопрос с министрами обороны и иностранных дел Украины, чтобы прояснить ситуацию.

Встреча министров обороны ЕС была посвящена, в том числе, обсуждению нового пакета военной помощи украинской стороне.

Ранее США и Киев согласовали новую версию плана урегулирования на Украине, но детали документа остаются засекреченными для европейских чиновников.

Во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию.

Глава СНБО Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса.