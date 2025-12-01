Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.4 комментария
Каллас: США не проинформировали ЕС об итогах переговоров по Украине
Американская сторона не предоставила Евросоюзу информацию о результатах встречи по урегулированию ситуации на Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что власти США не информировали Евросоюз об итогах переговоров во Флориде между Соединенными Штатами и Украиной, передает ТАСС.
По ее словам, союзникам известно, что переговоры проходили сложно, но были продуктивными, однако подробностей о решениях пока не раскрывали. Каллас заявила, что намерена обсудить этот вопрос с министрами обороны и иностранных дел Украины, чтобы прояснить ситуацию.
Встреча министров обороны ЕС была посвящена, в том числе, обсуждению нового пакета военной помощи украинской стороне.
Ранее США и Киев согласовали новую версию плана урегулирования на Украине, но детали документа остаются засекреченными для европейских чиновников.
Во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию.
Глава СНБО Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса.