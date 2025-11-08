Мирошник объяснил российские удары атакой ВПК Украины

МИД России разъяснил цель ударов российских войск после атак ТЭС Украины

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию с остановкой всех государственных тепловых электростанций Украины. Он указал, что Москва наносит удары по энергетике, обслуживающей потребности военно-промышленного комплекса Украины, а не по гражданским объектам.

В эфире телеканала «Соловьев Live» Мирошник отметил: «Нынешний удар – это не по населению, это по военному потенциалу, это по потенциалу ВПК. Поэтому и последствия нужно искать в основном там. А дальше это косвенные условия, потому что война остается войной, и иллюзии не нужно иметь для того, чтобы объяснять, что это никак не коснется населения».

Деятель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не стремится ухудшать условия жизни граждан Украины. Он уточнил, что удары по энергетическим объектам объясняются необходимостью лишить украинских военных возможностей, ведь электрифицированная логистика, по его словам, играет ключевую роль для снабжения армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в субботу районы Киева остались без электричества на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Теплоэлектростанция группы ДТЭК на Украине пострадала в результате атаки. Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам провели массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

