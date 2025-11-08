Работа аэропорта Геленджика временно ограничена

Пугачева дала напутствие молодежи

Пугачева посоветовала молодежи не слушать советы

Tекст: Алексей Дегтярев

«Совет молодежи… Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите, и все», – цитирует Пугачеву «Фонтанка».

Она добавила, что молодежи нужно заниматься своими делами.

Напомним, исследование ВЦИОМ показало, что россияне ассоциируют Пугачеву с иностранными агентами, хотя формального такого статуса у нее нет.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что Пугачева лично просила не выпускать его супругу певицу Валерию на телеканалы.