Работа аэропорта Геленджика временно ограничена
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Геленджика
Аэропорт в Геленджике временно прекратил прием и выпуск всех самолетов из-за введенных ограничений для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
В аэропорту Геленджика временно ограничена работа, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты – такие меры ввела Росавиация, передает ТАСС.
Представители агентства пояснили, что подобные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
До этого аэропорт в Ульяновске ввел временные ограничения на полеты.
Аэропорты Уфы и Калуги ранее также вводили временные ограничения полетов.