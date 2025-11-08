Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.8 комментариев
Мужчина спрыгнул с пятого этажа здания военкомата на Украине
В украинском городе Тернополь мужчина спрыгнул с пятого этажа здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и попал в реанимацию, сообщают украинские СМИ.
Мужчина выпал с пятого этажа здания ТЦК, он не погиб, его отправили в реанимацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.
Проводятся следственные действия
Ранее сообщалось, что украинский депутат заключил фиктивный брак с несовершеннолетней девушкой-инвалидом, чтобы получить отсрочку от мобилизации и избежать отправки в армию.
Также в одной из школ в Киеве преподавателя физкультуры прямо во время урока силой вывели сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).