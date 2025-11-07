Tекст: Денис Тельманов

Британские военные впервые задействуют переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak с системой лазерного наведения во время учений воздушной обороны на территории Финляндии, сообщает Ilta-Sanomat,

Международные маневры под названием ADEX Mallet Strike 2/25 пройдут с 11 по 20 ноября на западном полигоне «Лохтая». К учениям подключены около тысячи военнослужащих из Британии, Швеции и Финляндии, передает РИА «Новости».

В сообщении подчеркивается: «Участвующие в Mallet Strike британцы впервые применят на учениях в Финляндии ракетный комплекс Starstreak». Руководитель учений отметил, что это главные тренировки финских средств ПВО, в которых каждый призывник практикует стрельбу или участвует в управлении огнем зенитных подразделений.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее сообщил, что после вступления Финляндии в НАТО число национальных маневров выросло, а на 2025 год запланировано 115 таких операций. Впервые в 2024 году финская территория стала площадкой для крупных натовских маневров.

Весной 2024 года президент России Владимир Путин назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО бессмысленным шагом, который не укрепил их национальную безопасность. Он добавил, что Россия разместит у новых натовских границ свои воинские части и системы поражения.

