Tекст: Дмитрий Бавырин

У британской пропаганды тяжелые времена. В последние годы реальность слишком сильно расходится с тем, что магистральные издания Его Величества находят желательным или хотя бы приемлемым, будь то экономика, мировая политика, ситуация на Украине или поведение англичан (они теперь верят тем, кого пропаганда называет «опасными радикалами», а самой пропаганде не верят). Помноженная на ресентимент с тех времен, когда Британия правила морями, некогда могущественная, образцовая и интересная «генеральная линия» Лондона стала скучным кликушеством тех, кому гордыня не позволяет принять реальность.

Реакция The Times на участие индийских военных в российских учениях «Запад-2025» – нашумевший пример из-за словосочетания «красная линия», пропечатанного в статье на данную тему. В Лондоне считают, будто по-прежнему могут решать, что индийцам позволено, а что – за гранью. Такая постановка вопроса сама по себе скандальна, что в британской школе пропаганды все-таки осознают (ведь когда-то она была лучшей в мире), поэтому не берут наглое утверждение на себя, а озвучивают его через правильно подобранных экспертов из других стран.

Так, фраза про «красную линию» принадлежит немецкому аналитику Ульриху Шпеку. Его коллега из Финляндии Сари Архо Харвен заявил, что у Индии «ужасная оптика», поскольку участие в российских учениях было «ненужным». А украинских аналитиков вообще спросить забыли.

В свою очередь, индийцы забыли спросить у финнов, что для Индии полезно, а у немцев – что для нее допустимо. Но это естественно для граждан страны, убежденных, что их родина опять стала сверхдержавой и входит в тысячелетие «нового величия», оставив позади тысячелетие «смутных времен». Всего в индийской истории несколько тысячелетий, Финляндии такого не понять.

Характерна формулировка, с которой министерство обороны Индии обосновало приезд на нижегородский полигон Мулино 65 военнослужащих, включая представителя полка «Кумаон» – одного из наиболее престижных.

«Дальнейшее упрочнение оборонного сотрудничества и товарищеских отношений между Индией и Россией» – такова заявленная цель.

Если бы в Нью-Дели хотели сгладить впечатление на Западе, высказались бы нейтрально, например, в том духе, что индийские специалисты оценивали применение вооружений, которые приобрели ранее или собираются приобрести, ведь то, что российский ВПК – старый и значимый поставщик для минобороны Индии, общеизвестно. Ничего, мол, личного, – только бизнес. Однако в постулатах это не только бизнес, но и товарищество.

Если для немцев это «красная линия», подвисает вопрос: пусть даже так, но чем ты ответить-то сможешь? Но вопрос этот, конечно, не к немцам, тем более, не к финнам, а к британцам, которые свою собственную боль прикрывают европейским «театром мнений».

Сама The Times признает, что ответить нечем: в другом материале со ссылкой на источники в правительстве указано, что Лондон не хочет вводить вторичные санкции против Индии в рамках давления на Россию. Совсем недавно премьер-министры бывшей метрополии и бывшей колонии заключили соглашение о свободной торговле, а введение тарифов за покупку индийцами российской нефти («ястребы» Запада призывают именно к этому) спровоцирует ответные меры Нью-Дели и весь договор по сути обнулит. У главы британского правительства Кира Стармера слишком много проблем в народном хозяйстве, слишком много разногласий внутри партии и слишком мало успехов (строго говоря, их вообще нет), чтоб позволять себе подобные маневры.

Поэтому британцы надеются на США и на гнев их президента Дональда Трампа. В статье про «красную линию» много намеков на то, что поведение индийских военных усложнит отношения Нью-Дели с Вашингтоном, а они и так «на грани». Но это пустые надежды, основанные на некомпетентности.

Во-первых, Трамп и премьер Индии Нарендра Моди, даже если и конфликтовали прежде, формально помирились сразу после публикации The Times, которая совпала с 75-летием главы индийского правительства. По этому случаю президент США позвонил в Нью-Дели, а в записи по итогам разговора назвал Моди своим другом, который делает «потрясающую работу». Сам индиец заявил, что они с Трампом «полностью привержены поднятию всеобъемлющего и глобального партнерства на новые высоты».

Этому предшествовали новости об активизации индийско-американских переговоров по торговому соглашению. Ранее Вашингтон ввел 50% тарифы на половину индийских товаров, формально - за покупку российской нефти, но это традиционный для Трампа способ торга перед сделкой» Все свидетельствовало в пользу того, что ультиматум Вашингтона в Нью-Дели отвергли, но могли уступить в вопросах расширения допуска американских товаров на индийские рынки, а это то, чего США добивались ранее. Вероятно, Трамп хотел большего, но, получая хоть что-то, он всегда делает вид, будто именно этого и хотел.

Во-вторых и «в-главных»: на учениях «Запад-2025» присутствовали не только военные из Индии (а также Белоруссии, Бангладеш, Буркина-Фасо, ДРК, Ирана, Мали – всего семь стран), но и представители самих США по линии атташе, а также еще двух стран НАТО - Венгрии и Турции.

Такого не было уже давно: наряду с атташатами других западных государств, включая Британию, американцы годами бойкотировали российские учения. Но из-за текущей «разрядки» и вектора на общую нормализацию дипломатических отношений с Москвой передумали. Таким образом, «красную черту» индийцы в какой-то степени пересекли вместе с Трампом. Не хотят ли британцы напугать последствиями за это еще и США? Это было бы славно, учитывая, что в эти минуты хозяин Белого дома гостит в Лондоне, где встречается со Стармером и королем Карлом III. Угрожать им нечем, поэтому будут уговаривать продолжить поддержку Украины и надавить на Россию и ее партнеров «тотальными санкциями» (по выражению Владимира Зеленского), не дожидаясь введения таких же санкций от Европы.

Континентальная Европа такие же санкции в отношении Индии и КНР введет навряд ли. В противном случае, согласно анонимным комментариям европейских дипломатов изданию Politiсo, она получит «заоблачную инфляцию», «подорвет экономику» и «просто утонет». А Трамп, со своей стороны, как будто намерен использовать этот отказ как предлог для того, чтобы не отменять нормализацию отношений с Москвой. Собрание альянса ЕС-НАТО-G7 для общей экономической войны с Китаем и Индией более желательно для «ястребов» Белого дома (прежде всего, это госсекретарь Марк Рубио и министр финансов Скотт Бессент), но пока не срослось:

Старый Свет не готов к окончательному экономическому самоубийству ради дополнительных доходов Нового света.

В Туманном Альбионе по-прежнему надеются, что тактика «разделяй и властвуй» еще способна помочь хоть как-то сохранить лицо, и делают вид, будто остаются камертоном моральным и политическим, который определяет приемлемое и чертит «красные линии». Но эти времена, к счастью для всего мира, безвозвратно прошли.

Учитывая перспективы развития Британии с одной стороны и Глобального Юга с другой, актуальнее рассуждать о том, как скоро Лондону объявят «крайний срок» для того, чтобы вернуть награбленное – от павлиньего трона императора Ранджита и изумруда Тадж-Махал до сокровищ Запретного города.