    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»
    Захарова цитатой из Библии прокомментировала слова Пугачевой о Дудаеве
    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным
    Лавров обвинил генсека ООН в поддержке западной «отмены» истории
    Комитет Госдумы поддержал денонсацию соглашения России и США по плутонию
    Эстония собралась продавать брошенные у границы с Россией машины
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    17 сентября 2025, 14:37 • Политика

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять к претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025».

    У британской пропаганды тяжелые времена. В последние годы реальность слишком сильно расходится с тем, что магистральные издания Его Величества находят желательным или хотя бы приемлемым, будь то экономика, мировая политика, ситуация на Украине или поведение англичан (они теперь верят тем, кого пропаганда называет «опасными радикалами», а самой пропаганде не верят). Помноженная на ресентимент с тех времен, когда Британия правила морями, некогда могущественная, образцовая и интересная «генеральная линия» Лондона стала скучным кликушеством тех, кому гордыня не позволяет принять реальность.

    Реакция The Times на участие индийских военных в российских учениях «Запад-2025» – нашумевший пример из-за словосочетания «красная линия», пропечатанного в статье на данную тему. В Лондоне считают, будто по-прежнему могут решать, что индийцам позволено, а что – за гранью. Такая постановка вопроса сама по себе скандальна, что в британской школе пропаганды все-таки осознают (ведь когда-то она была лучшей в мире), поэтому не берут наглое утверждение на себя, а озвучивают его через правильно подобранных экспертов из других стран.

    Так, фраза про «красную линию» принадлежит немецкому аналитику Ульриху Шпеку. Его коллега из Финляндии Сари Архо Харвен заявил, что у Индии «ужасная оптика», поскольку участие в российских учениях было «ненужным». А украинских аналитиков вообще спросить забыли.

    В свою очередь, индийцы забыли спросить у финнов, что для Индии полезно, а у немцев – что для нее допустимо. Но это естественно для граждан страны, убежденных, что их родина опять стала сверхдержавой и входит в тысячелетие «нового величия», оставив позади тысячелетие «смутных времен». Всего в индийской истории несколько тысячелетий, Финляндии такого не понять.

    Характерна формулировка, с которой министерство обороны Индии обосновало приезд на нижегородский полигон Мулино 65 военнослужащих, включая представителя полка «Кумаон» – одного из наиболее престижных.

    «Дальнейшее упрочнение оборонного сотрудничества и товарищеских отношений между Индией и Россией» – такова заявленная цель.

    Если бы в Нью-Дели хотели сгладить впечатление на Западе, высказались бы нейтрально, например, в том духе, что индийские специалисты оценивали применение вооружений, которые приобрели ранее или собираются приобрести, ведь то, что российский ВПК – старый и значимый поставщик для минобороны Индии, общеизвестно. Ничего, мол, личного, – только бизнес. Однако в постулатах это не только бизнес, но и товарищество.

    Если для немцев это «красная линия», подвисает вопрос: пусть даже так, но чем ты ответить-то сможешь? Но вопрос этот, конечно, не к немцам, тем более, не к финнам, а к британцам, которые свою собственную боль прикрывают европейским «театром мнений».

    Сама The Times признает, что ответить нечем: в другом материале со ссылкой на источники в правительстве указано, что Лондон не хочет вводить вторичные санкции против Индии в рамках давления на Россию. Совсем недавно премьер-министры бывшей метрополии и бывшей колонии заключили соглашение о свободной торговле, а введение тарифов за покупку индийцами российской нефти («ястребы» Запада призывают именно к этому) спровоцирует ответные меры Нью-Дели и весь договор по сути обнулит. У главы британского правительства Кира Стармера слишком много проблем в народном хозяйстве, слишком много разногласий внутри партии и слишком мало успехов (строго говоря, их вообще нет), чтоб позволять себе подобные маневры.

    Поэтому британцы надеются на США и на гнев их президента Дональда Трампа. В статье про «красную линию» много намеков на то, что поведение индийских военных усложнит отношения Нью-Дели с Вашингтоном, а они и так «на грани». Но это пустые надежды, основанные на некомпетентности.

    Во-первых, Трамп и премьер Индии Нарендра Моди, даже если и конфликтовали прежде, формально помирились сразу после публикации The Times, которая совпала с 75-летием главы индийского правительства. По этому случаю президент США позвонил в Нью-Дели, а в записи по итогам разговора назвал Моди своим другом, который делает «потрясающую работу». Сам индиец заявил, что они с Трампом «полностью привержены поднятию всеобъемлющего и глобального партнерства на новые высоты».

    Этому предшествовали новости об активизации индийско-американских переговоров по торговому соглашению. Ранее Вашингтон ввел 50% тарифы на половину индийских товаров, формально - за покупку российской нефти, но это традиционный для Трампа способ торга перед сделкой» Все свидетельствовало в пользу того, что ультиматум Вашингтона в Нью-Дели отвергли, но могли уступить в вопросах расширения допуска американских товаров на индийские рынки, а это то, чего США добивались ранее. Вероятно, Трамп хотел большего, но, получая хоть что-то, он всегда делает вид, будто именно этого и хотел.

    Во-вторых и «в-главных»: на учениях «Запад-2025» присутствовали не только военные из Индии (а также Белоруссии, Бангладеш, Буркина-Фасо, ДРК, Ирана, Мали – всего семь стран), но и представители самих США по линии атташе, а также еще двух стран НАТО - Венгрии и Турции.

    Такого не было уже давно: наряду с атташатами других западных государств, включая Британию, американцы годами бойкотировали российские учения. Но из-за текущей «разрядки» и вектора на общую нормализацию дипломатических отношений с Москвой передумали. Таким образом, «красную черту» индийцы в какой-то степени пересекли вместе с Трампом. Не хотят ли британцы напугать последствиями за это еще и США? Это было бы славно, учитывая, что в эти минуты хозяин Белого дома гостит в Лондоне, где встречается со Стармером и королем Карлом III. Угрожать им нечем, поэтому будут уговаривать продолжить поддержку Украины и надавить на Россию и ее партнеров «тотальными санкциями» (по выражению Владимира Зеленского), не дожидаясь введения таких же санкций от Европы.

    Континентальная Европа такие же санкции в отношении Индии и КНР введет навряд ли. В противном случае, согласно анонимным комментариям европейских дипломатов изданию Politiсo, она получит «заоблачную инфляцию», «подорвет экономику» и «просто утонет». А Трамп, со своей стороны, как будто намерен использовать этот отказ как предлог для того, чтобы не отменять нормализацию отношений с Москвой. Собрание альянса ЕС-НАТО-G7 для общей экономической войны с Китаем и Индией более желательно для «ястребов» Белого дома (прежде всего, это госсекретарь Марк Рубио и министр финансов Скотт Бессент), но пока не срослось:

    Старый Свет не готов к окончательному экономическому самоубийству ради дополнительных доходов Нового света.

    В Туманном Альбионе по-прежнему надеются, что тактика «разделяй и властвуй» еще способна помочь хоть как-то сохранить лицо, и делают вид, будто остаются камертоном моральным и политическим, который определяет приемлемое и чертит «красные линии». Но эти времена, к счастью для всего мира, безвозвратно прошли.

    Учитывая перспективы развития Британии с одной стороны и Глобального Юга с другой, актуальнее рассуждать о том, как скоро Лондону объявят «крайний срок» для того, чтобы вернуть награбленное – от павлиньего трона императора Ранджита и изумруда Тадж-Махал до сокровищ Запретного города.

    Лавров: Киев отверг предложения США после саммита на Аляске
    Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной
    Володин призвал чиновников прекратить отдыхать за границей
    Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об отпуске в 35 дней
    Прокуратура решила проверить сообщения о пытках школьницы ершиком в Приморье
    Голый мужчина повредил иномарку в Петербурге
    Россияне назвали самую красивую актрису

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять к претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации