    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    14 сентября 2025, 18:40 • В мире

    Лондону вместо противостояния России предъявили реальную проблему

    Лондону вместо противостояния России предъявили реальную проблему
    @ REUTERS/Jaimi Joy

    Tекст: Олег Исайченко

    Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей. Митинги уже привели к столкновению с полицией, 25 человек задержаны. По мнению экспертов, британскому правительству вместо геополитических игр стоит задуматься о смене внутриполитического курса, особенно в части миграционной политики. О чем говорит сложившаяся ситуация и к чему она приведет?

    В Лондоне в ходе массовых митингов полиция задержала 25 человек. По данным местных силовиков, задержания связаны с хулиганством, нарушениями общественного порядка, нападениями и нанесением ущерба. Кроме того, столкновения с полицией уже привели к травмам 26 стражей порядка, у четверых из них зафиксированы перелом носа, сотрясение мозга, травма межпозвоночного диска и выбитые зубы.

    Акции начались в субботу на площади Рассел-сквер, после чего демонстранты двинулись к Уайтхоллу. Участники несли национальные флаги и выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера, выражая протест против миграционной политики и ограничений свободы слова. По официальным данным, в шествии приняли участие от 110 до 150 тыс. человек.

    На этом фоне британский министр иностранных дел мусульманка Шабана Махмуд осудила нападения протестующих на полицейских. Она также предупредила, что за возможные преступления они понесут наказание «по всей строгости закона».

    К слову, организатором митингов в Лондоне стал правый активист Томми Робинсон (настоящее имя Стивен Яксли-Леннон). Как пишет The New York Times, «этот противоречивый деятель, десятилетиями вращавшийся на периферии британских правых, отбыл несколько тюремных сроков, последний из которых – 18 месяцев в 2024 году за неподчинение решению суда, выразившееся в повторении ложных сведений о подростке-беженце из Сирии, который подал на него в суд за клевету».

    В начале карьеры Робинсон основал Английскую лигу обороны – националистическую антимусульманскую группу, известную своими жестокими уличными протестами в конце 2000-х и 2010-х годах. В последний год его популярность возросла благодаря Илону Маску, который поддерживал его в социальных сетях.

    Сам Маск уже прокомментировал лондонские протесты. Он призвал к роспуску парламента и проведению досрочных выборов. Выступая онлайн на акции «Соединим королевство» правого активиста Томми Робинсона, он заявил: «У нас нет еще четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование».

    По мнению Маска, Соединенное Королевство сталкивается с неконтролируемой миграцией, чрезмерной бюрократией и ограничениями свободы слова. Он считает, что для решения этих проблем стране необходимы масштабные реформы.

    Неконтролируемая миграция на сегодняшний день действительно серьезно беспокоит британцев. Так, согласно опросам, в августе почти половина граждан страны (48%) назвали тему одной из главных проблем государства. Это самый высокий уровень беспокойства с 1974 года, пишет The Guardian. Впрочем, аналитики тут же уверяют: волна мигрантов спадает, в 2024 году она сократилась вдвое и число приезжающих в страну будет лишь сокращаться.

    Тем не менее эксперты отмечают: недовольство британцев закономерно. Причина тому – заметное снижение уровня качества жизни на фоне желания Европы во что бы то ни стало противодействовать России.

    «Растущее недовольство населения в связи с ухудшением экономического положения наблюдается во всей Европе. На этом фоне везде растет влияние правых партий. Вместе с тем европейские власти в затруднении: они не способны из-за внутренних противоречий проводить нужные реформы», – говорит германский политолог Александр Рар.

    «Тем не менее левоцентристские правительства в Британии, Германии, Франции и других странах не сдаются. Они не собираются отдавать власть правым соперникам», – объясняет спикер. По его словам, сейчас страдает вся западная либеральная модель.

    «Нынешние правители будут стараться управлять ситуацией запретами, где-то репрессиями, пытаться придать экономике новую динамику через милитаризацию Евросоюза, пугая население Европы призраком войны с Россией», – рассуждает аналитик.

    «Пока правительства в Лондоне и Париже думают, что держат ситуацию под контролем.

    Митинги – нормальное явление для западных демократий. Настоящие проблемы начнутся, когда протесты перейдут в забастовки и ожесточенные уличные бои с силовыми структурами», – спрогнозировал Рар.

    «Из всех американцев, близких к политике, Маск был одним из тех, кто пытался «поиграть на поле» европейских популистов. В свое время он даже предлагал Фараджу 100 млн фунтов на развитие партии. И так как сейчас британские популисты, что называется, «в тренде», он вновь вернулся к поддержке этого политического направления», – добавляет американист Дмитрий Дробницкий. Исторически в формировании и росте популярности популистов не последнюю роль сыграла борьба Европы за единую Евроатлантику.

    «Континент ввязался в конфликт с Россией и понес серьезные убытки. На этом фоне ожидаемо уровень жизни в европейских странах начал снижаться.

    Традиционно первыми проблемы ощущают крупные отрасли экономики, затем более мелкие, но рано или поздно снижение уровня качества жизни ощущает на себе простой человек», – продолжает он.

    «В таких случаях вопрос миграции встает особенно остро. Однако говорить о реальных рисках для британского правительства пока рано: одними митингами это не решается. Впрочем, ситуация в Европе будет лишь прогрессировать. И если с одной стороны будут действовать условные Илоны Маски с последователями, а с другой стороны – положение дел на континенте ухудшится еще больше, в элитах могут появиться те, кто готов отказаться от идеологии либерализма», – считает Дробницкий.

    В схожем ключе высказался и политолог Вадим Трухачев. «В начале сентября случилась десятая годовщина европейского миграционного кризиса. И Британия стала его частью. Сейчас в Лондоне наблюдаются поистине массовые протесты: фактически речь идет о нескольких сотнях тысяч человек. Впрочем, официально эта цифра занижается», – говорит аналитик.

    При этом протесты в Лондоне складывались, по сути, из десятков митингов, который проходили по всей Британии в течение последних двух месяцев. «В итоге все это «море» стеклось в Лондон. И тут важно понимать, что несмотря на заявления Маска и других заокеанских деятелей, причины недовольства сугубо внутренние», – считает эксперт.

    «Мы наблюдаем полный провал миграционной политики и мультикультурализма. Британское глубинное государство «заигралось» в геополитику:

    оно завозило по 700 тыс. мигрантов в год, причем из таких стран, как Афганистан, Пакистан, Сомали, Йемен, Судан. Другими словами, из довольно жестких исламских государств*, где образ жизни и мысли совершенно не совпадают с британским», – обращает внимание собеседник.

    «Все это уже неоднократно обращалось терактами, ростом бытового насилия, но власти предпочитали замалчивать трагические случаи и заниматься исключительно противостоянием с Россией. В итоге народ устал от того, что вместо решения реальных проблем граждан, правительство занимается геополитикой», – добавляет аналитик.

    Впрочем, это не значит, что в скором времени британцам удастся «снести власть». «На данный момент об этом говорить рано. Однако надо учитывать, что британская элита традиционно очень оторвана от простых граждан. И

    чтобы остаться у власти, политикам придется делать какие-то шаги: ужесточать миграционную политику и отказываться от заигрываний с исламистами. В противном случае дело выйдет из-под контроля»,

    – полагает политолог. «И тогда не исключено, что ситуация развернется в революцию. Уже сейчас мы видим победу правопопулистской партии Найджела Фараджа на местных выборах. А на ближайшем голосовании дело может дойти до того, что Reform UK и вовсе займет первое место. Да, к власти ее не допустят, но тогда придется формировать разношерстное правительство, куда войдут все: лейбористы, демократы, консерваторы, зеленые и так далее», – рассуждает Трухачев.

    По мнению эксперта, Британия становится последней страной из так называемой коалиции желающих, в которой наблюдается активная турбулентность. «Сначала затрясло Австрию, потом Данию, Норвегию, Нидерланды. Сейчас наиболее тяжелая картина в Бельгии. Германию затурбулентило еще чуть ли не в 2014 году. Во Франции также наблюдались массовые митинги. Так что британцы еще долго раскачивались», – иронично заключил он.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    Спектакль с беспилотниками надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Лондону вместо противостояния России предъявили реальную проблему

    Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей. Митинги уже привели к столкновению с полицией, 25 человек задержаны. По мнению экспертов, британскому правительству вместо геополитических игр стоит задуматься о смене внутриполитического курса, особенно в части миграционной политики. О чем говорит сложившаяся ситуация и к чему она приведет? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

