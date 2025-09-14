Лондону вместо противостояния России предъявили реальную проблему

Tекст: Олег Исайченко

В Лондоне в ходе массовых митингов полиция задержала 25 человек. По данным местных силовиков, задержания связаны с хулиганством, нарушениями общественного порядка, нападениями и нанесением ущерба. Кроме того, столкновения с полицией уже привели к травмам 26 стражей порядка, у четверых из них зафиксированы перелом носа, сотрясение мозга, травма межпозвоночного диска и выбитые зубы.

Акции начались в субботу на площади Рассел-сквер, после чего демонстранты двинулись к Уайтхоллу. Участники несли национальные флаги и выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера, выражая протест против миграционной политики и ограничений свободы слова. По официальным данным, в шествии приняли участие от 110 до 150 тыс. человек.

На этом фоне британский министр иностранных дел мусульманка Шабана Махмуд осудила нападения протестующих на полицейских. Она также предупредила, что за возможные преступления они понесут наказание «по всей строгости закона».

К слову, организатором митингов в Лондоне стал правый активист Томми Робинсон (настоящее имя Стивен Яксли-Леннон). Как пишет The New York Times, «этот противоречивый деятель, десятилетиями вращавшийся на периферии британских правых, отбыл несколько тюремных сроков, последний из которых – 18 месяцев в 2024 году за неподчинение решению суда, выразившееся в повторении ложных сведений о подростке-беженце из Сирии, который подал на него в суд за клевету».

В начале карьеры Робинсон основал Английскую лигу обороны – националистическую антимусульманскую группу, известную своими жестокими уличными протестами в конце 2000-х и 2010-х годах. В последний год его популярность возросла благодаря Илону Маску, который поддерживал его в социальных сетях.

Сам Маск уже прокомментировал лондонские протесты. Он призвал к роспуску парламента и проведению досрочных выборов. Выступая онлайн на акции «Соединим королевство» правого активиста Томми Робинсона, он заявил: «У нас нет еще четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование».

По мнению Маска, Соединенное Королевство сталкивается с неконтролируемой миграцией, чрезмерной бюрократией и ограничениями свободы слова. Он считает, что для решения этих проблем стране необходимы масштабные реформы.

Неконтролируемая миграция на сегодняшний день действительно серьезно беспокоит британцев. Так, согласно опросам, в августе почти половина граждан страны (48%) назвали тему одной из главных проблем государства. Это самый высокий уровень беспокойства с 1974 года, пишет The Guardian. Впрочем, аналитики тут же уверяют: волна мигрантов спадает, в 2024 году она сократилась вдвое и число приезжающих в страну будет лишь сокращаться.

Тем не менее эксперты отмечают: недовольство британцев закономерно. Причина тому – заметное снижение уровня качества жизни на фоне желания Европы во что бы то ни стало противодействовать России.

«Растущее недовольство населения в связи с ухудшением экономического положения наблюдается во всей Европе. На этом фоне везде растет влияние правых партий. Вместе с тем европейские власти в затруднении: они не способны из-за внутренних противоречий проводить нужные реформы», – говорит германский политолог Александр Рар.

«Тем не менее левоцентристские правительства в Британии, Германии, Франции и других странах не сдаются. Они не собираются отдавать власть правым соперникам», – объясняет спикер. По его словам, сейчас страдает вся западная либеральная модель.

«Нынешние правители будут стараться управлять ситуацией запретами, где-то репрессиями, пытаться придать экономике новую динамику через милитаризацию Евросоюза, пугая население Европы призраком войны с Россией», – рассуждает аналитик.

«Пока правительства в Лондоне и Париже думают, что держат ситуацию под контролем.

Митинги – нормальное явление для западных демократий. Настоящие проблемы начнутся, когда протесты перейдут в забастовки и ожесточенные уличные бои с силовыми структурами», – спрогнозировал Рар.

«Из всех американцев, близких к политике, Маск был одним из тех, кто пытался «поиграть на поле» европейских популистов. В свое время он даже предлагал Фараджу 100 млн фунтов на развитие партии. И так как сейчас британские популисты, что называется, «в тренде», он вновь вернулся к поддержке этого политического направления», – добавляет американист Дмитрий Дробницкий. Исторически в формировании и росте популярности популистов не последнюю роль сыграла борьба Европы за единую Евроатлантику.

«Континент ввязался в конфликт с Россией и понес серьезные убытки. На этом фоне ожидаемо уровень жизни в европейских странах начал снижаться.

Традиционно первыми проблемы ощущают крупные отрасли экономики, затем более мелкие, но рано или поздно снижение уровня качества жизни ощущает на себе простой человек», – продолжает он.

«В таких случаях вопрос миграции встает особенно остро. Однако говорить о реальных рисках для британского правительства пока рано: одними митингами это не решается. Впрочем, ситуация в Европе будет лишь прогрессировать. И если с одной стороны будут действовать условные Илоны Маски с последователями, а с другой стороны – положение дел на континенте ухудшится еще больше, в элитах могут появиться те, кто готов отказаться от идеологии либерализма», – считает Дробницкий.

В схожем ключе высказался и политолог Вадим Трухачев. «В начале сентября случилась десятая годовщина европейского миграционного кризиса. И Британия стала его частью. Сейчас в Лондоне наблюдаются поистине массовые протесты: фактически речь идет о нескольких сотнях тысяч человек. Впрочем, официально эта цифра занижается», – говорит аналитик.

При этом протесты в Лондоне складывались, по сути, из десятков митингов, который проходили по всей Британии в течение последних двух месяцев. «В итоге все это «море» стеклось в Лондон. И тут важно понимать, что несмотря на заявления Маска и других заокеанских деятелей, причины недовольства сугубо внутренние», – считает эксперт.

«Мы наблюдаем полный провал миграционной политики и мультикультурализма. Британское глубинное государство «заигралось» в геополитику:

оно завозило по 700 тыс. мигрантов в год, причем из таких стран, как Афганистан, Пакистан, Сомали, Йемен, Судан. Другими словами, из довольно жестких исламских государств*, где образ жизни и мысли совершенно не совпадают с британским», – обращает внимание собеседник.

«Все это уже неоднократно обращалось терактами, ростом бытового насилия, но власти предпочитали замалчивать трагические случаи и заниматься исключительно противостоянием с Россией. В итоге народ устал от того, что вместо решения реальных проблем граждан, правительство занимается геополитикой», – добавляет аналитик.

Впрочем, это не значит, что в скором времени британцам удастся «снести власть». «На данный момент об этом говорить рано. Однако надо учитывать, что британская элита традиционно очень оторвана от простых граждан. И

чтобы остаться у власти, политикам придется делать какие-то шаги: ужесточать миграционную политику и отказываться от заигрываний с исламистами. В противном случае дело выйдет из-под контроля»,

– полагает политолог. «И тогда не исключено, что ситуация развернется в революцию. Уже сейчас мы видим победу правопопулистской партии Найджела Фараджа на местных выборах. А на ближайшем голосовании дело может дойти до того, что Reform UK и вовсе займет первое место. Да, к власти ее не допустят, но тогда придется формировать разношерстное правительство, куда войдут все: лейбористы, демократы, консерваторы, зеленые и так далее», – рассуждает Трухачев.

По мнению эксперта, Британия становится последней страной из так называемой коалиции желающих, в которой наблюдается активная турбулентность. «Сначала затрясло Австрию, потом Данию, Норвегию, Нидерланды. Сейчас наиболее тяжелая картина в Бельгии. Германию затурбулентило еще чуть ли не в 2014 году. Во Франции также наблюдались массовые митинги. Так что британцы еще долго раскачивались», – иронично заключил он.