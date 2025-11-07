Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.0 комментариев
МИД Китая отверг участие в переговорах по ядерному арсеналу с США
Соотношение ядерных потенциалов не позволяет Китаю участвовать в переговорах на равных условиях с США и Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что требование Соединенных Штатов о присоединении Китая к переговорам по контролю над ядерными вооружениями является неосуществимым и не соответствует нынешнему положению дел, передает ТАСС.
В МИД КНР считают позицию Вашингтона необоснованной, поскольку у Китая нет такого объема ядерного оружия, как у двух других мировых ядерных держав. Власти КНР подчеркивают, что считают участие страны в таких обсуждениях преждевременным.
Ранее Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином вопросы, связанные с денуклеаризацией.
США запланировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний.
Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.