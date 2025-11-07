Посол Украины заявила о «позитивных» переговорах с США по «Томагавкам»

Посол Украины Стефанишина заявила о «позитивных» переговорах с США по ракетам «Томагавк»

Tекст: Вера Басилая

Украинский посол в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном по вопросу закупки ракет Tomahawk и других систем дальнего действия. По словам дипломата, дискуссии ведутся, и Украина активно работает над увеличением финансовых возможностей для приобретения вооружения в США, сообщает Bloomberg.

«Обсуждение все еще продолжается, но у нас много делегаций, которые работают над масштабированием доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества вооружений от США», – отметила Стефанишина.

Она добавила, что речь идет не только о Tomahawk, но и о других ракетах разной дальности, и переговоры оцениваются как положительные.

Стефанишина, занимающая пост посла всего около двух месяцев, подчеркнула выдержанный курс на укрепление связей с американскими властями, несмотря на заявления Дональда Трампа, который ранее критически высказывался о предоставлении Киеву дальнобойных вооружений и называл Владимира Зеленского диктатором.

Зеленский за последние месяцы смог наладить более конструктивные отношения с администрацией Трампа после напряженной встречи в Овальном кабинете. При этом, несмотря на отказ США напрямую применять Tomahawk, Украина продолжает рассчитывать на поставки, чтобы повысить свои возможности нанесения ударов по инфраструктуре на территории России.

Комментируя недавние массированные удары по энергетической инфраструктуре страны, Стефанишина подчеркнула, что Украина делает все возможное, чтобы усилить противовоздушную оборону: «Мы можем пережить эту и следующую зиму, но это не означает, что так должно быть».

Она также предупредила, что любая пассивность международного сообщества воспринимается Москвой как сигнал к наращиванию сил.

Ранее Британия передала Киеву новые крылатые ракеты Storm Shadow для продолжения ударов по целям на территории России.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отправка ракет Tomahawk на Украину не способствует урегулированию конфликта и реализации обещаний США.