Tекст: Елизавета Шишкова

Польский президент Кароль Навроцкий заявил о неблагодарности Киева по отношению к польскому народу, несмотря на масштабную поддержку, сообщает РБК. Он подчеркнул, что исторические разногласия, включая вопрос эксгумации на Волыни, до сих пор не урегулированы.

По словам Навроцкого, слова поддержки и оказание помощи Украине не освобождают польское руководство от обязанности добиваться от Киева решения острых национальных задач.

«Помощь Украине и наличие четкой позиции относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте, <…> не освобождают меня как президента Польши от необходимости требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной. Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, – это вопросы, которые остаются важными», – заявил он.

Глава государства указал на необходимость баланса между межнациональной солидарностью и защитой собственных интересов, добавив, что торговые споры и исторические противоречия требуют немедленного внимания властей Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ВСУ наносить удары по российским объектам в Европе.

При этом польские власти заявили о невозможности принять новых беженцев с Украины.