Бывшая жена экс-замминистра Иванова продала подпадающий под конфискацию Chevrolet

Tекст: Денис Тельманов

Представитель бывшей супруги Тимура Иванова Светланы Захаровой сообщил в Пресненском суде Москвы, что автомобиль Chevrolet Suburban 2015 года выпуска был продан новым владельцам в 2024 году, однако процедура смены регистрации в официальных документах не завершена. Из-за отсутствия необходимых бумаг, суд отказался привлечь нового собственника к делу, передает РИА «Новости».

Отмечается, что хотя машина де-юре числится за Захаровой, новый владелец пытается добиться снятия обеспечительных мер с автомобиля. В числе ответчиков по иску, кроме Иванова и Захаровой, фигурируют его отец, гражданская супруга, доверенное лицо, водитель и несколько компаний, связанных с семьей.

В документах говорится, что сведения о незаконных доходах Иванова и покупках выявлены в ходе проверки надзора за уголовным делом о взятках. Следствие подсчитало, что у Иванова обнаружены крупные денежные суммы, а также десятки предметов роскоши, среди которых ювелирные изделия, редкие книги и коллекционное оружие.

В том числе оперативники нашли у бывшего замминистра большой объем наличных денег в рублях, долларах, евро, дирхамах и на банковских счетах. Помимо этого, Иванов владеет 15 объектами недвижимости, включая несколько домов в Подмосковье, квартиры в Москве и участки земли в разных регионах России. Часть роскошного имущества якобы оформлялась на имя родственников и доверенных лиц.

Какотмечала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил о готовности отправиться на СВО в качестве штурмовика после приговора к 13 годам колонии за растрату.

Следователи изучают возможную причастность Иванова к хищениям у Минобороны при строительстве по госконтрактам.

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова обвинили в получении взяток, отмывании денег и незаконном обороте оружия, однако он отверг все обвинения.