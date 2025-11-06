Песков указал на противоречия в заявлениях НАТО о России

Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле

Tекст: Валерия Городецкая

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и разрушают систему глобальной стабильности, в связи с чем Россия должна быть готова к ответным шагам, включая проведение ядерных испытаний, передает официальный сайт Кремля.

«Мы, безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений», – отметил Белоусов.

Министр напомнил, что за последние два десятилетия Вашингтон последовательно вышел из ключевых соглашений в сфере контроля над вооружениями: в 2002 году – из Договора по ПРО, в 2019-м – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020-м – из Договора по открытому небу. По словам Белоусова, возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний «может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире».

Он также подчеркнул, что США проводят масштабную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. В частности, создается новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сентинел» с ядерной боеголовкой и дальностью до 13 тысяч километров, строится атомная подлодка «Колумбия», разрабатывается бомбардировщик B-21 «Райдер» и новая крылатая ракета с ядерной боевой частью. Кроме того, «предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа «Огайо» и полная их загрузка баллистическими ракетами Trident II», а также подготовка к переоборудованию 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.

По словам министра, США приступили к реализации программы «Золотой купол», направленной на создание системы, способной как перехватывать ракеты, так и поражать их до старта. Также в этом году на вооружение армии США планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности «Дарк Игл» с гиперзвуковыми ракетами дальностью 5,5 тысячи километров. В дальнейшем, отметил Белоусов, эти комплексы будут развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а подлетное время от Германии до центральной части России может составить всего шесть–семь минут.

Министр сообщил, что в октябре текущего года США провели очередные учения стратегических сил – Global Thunder 2025, в ходе которых отрабатывались вопросы «превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории».

«Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России», – заявил Белоусов.

По итогам анализа ситуации министр сделал вывод: «Мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны».

«С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», – подчеркнул глава Минобороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что сложно точно понять, что имеет в виду Дональд Трамп, говоря о срочном начале ядерных испытаний «как у других».

Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов.