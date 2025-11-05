Tекст: Вера Басилая

Французская газета в своем репортаже о ситуации в Красноармейске (украинское название – Покровск) признает, что положение оставшихся в этом городе солдат ВСУ безвыходное, передает ТАСС.

В репортаже солдаты ВСУ критикуют командование за ошибки, из-за которых нарушено снабжение. Один из офицеров мотострелковой бригады заявил, что из-за ошибок командования несколько недель не было нормального снабжения, а в последние дни город и вовсе отрезан. Он добавил, что Красноармейск мог бы держаться еще несколько месяцев, но теперь его потеря – это вопрос нескольких дней.

Le Monde также обращает внимание на критику в адрес главкома ВСУ Александра Сырского. Его обвиняют в больших потерях личного состава ради удержания позиций.

Ранее Bild сообщила, что Киев опасается поражения из-за возможного окружения украинских войск в Красноармейске и Димитрове.

Российский офицер Олег Иванников сообщил, что Зеленский не разрешает сдавать эти города из-за наличия там техники и имущества стран НАТО на сумму около полумиллиарда долларов.

Министерство обороны России отметило, что заявления Зеленского о зачистке Купянска свидетельствуют либо о полной утрате связи с реальностью, либо об осознании безысходности положения украинских войск.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что украинские формирования в Купянске и Красноармейске находятся в окружении.