Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские военные открыто признают возможность тяжелого ущерба из-за практически полного окружения своих позиций в Красноармейске и Димитрове. Официально Киев продолжает заявлять о контроле над населенными пунктами, однако источник Bild в ВСУ отмечает, что реальная ситуация на фронте куда более критична, цитирует немецкое издание ТАСС.

Главной угрозой называют возможность полного окружения группировок украинских военных. Также обсуждается ответственность Владимира Зеленского за положение украинской армии.

«Да, ситуация неприятная. Мы обороняемся, но утверждаем, что в России ситуация еще хуже, чем она сама заявляет, а потом мы отступаем. Разведывательное подразделение действует для защиты города только тогда, когда уже представляется завершение разбирательства», – признал в интервью Bild неназванный украинский дипломат.

Сторонники Зеленского уверяют, что удержание этих городов имеет значение для поддержки его реноме перед президентом США Дональдом Трампом. Считается, что потеря Красноармейска и Димитрова может стать значимым сигналом для Белого дома, особенно на фоне возможного изменения позиции Трампа по конфликту в Украине. По данным Bild, в Киеве опасаются последствий такого развития событий.

4 ноября Министерство обороны России заявило, что российские подразделения зачистили 35 зданий в Красноармейске и 17 зданий в Димитрове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил , что российские войска закрепились на улицах Павлова на южной окраине Северска в ДНР. Российские военные ранее зашли в Звановку на юге от Северска.

Сейчас командиры ВСУ жалуются , что ТЦК мобилизуют людей с инвалидностью, с открытой формой туберкулеза и сердечными заболеваниями.