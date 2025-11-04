Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом, откликаясь на зов, не улавливаемый опросами. Этот феномен нашел яркое подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.0 комментариев
Офицер Иванников заявил о складах НАТО на полмиллиарда долларов в Красноармейске
В Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) остаются крупные запасы техники и военного имущества НАТО примерно на полмиллиарда долларов, которые ВСУ не успели вывезти из города, заявил подполковник запаса Олег Иванников.
Иванников сообщил, что в Покровске и Мирнограде по-прежнему находятся склады первой категории с техникой и спецоборудованием НАТО общей стоимостью около 500 млн долларов, пишут «Аргументы и факты».
По его словам, именно по этой причине Владимир Зеленский не позволяет Вооруженным силам Украины сдать эти города, несмотря на сложную обстановку на фронте.
Иванников добавил, что сдача Покровска и Мирнограда поставит положение украинского руководства под угрозу, поскольку на Западе не простят утрату стратегических запасов НАТО. По мнению офицера, взятие этих городов Вооруженными силами России позволит усилить наступление на Дружковку и Славянск.
Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о намерении за семь дней деблокировать Красноармейск и приказал держать позиции.
Вооруженные силы России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Военнослужащие России также уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, высаженную с вертолета под Красноармейском.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались эвакуировать на вертолете группу иностранцев из района Красноармейска.
Минобороны России сообщило, что штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске.