    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия
    В Грузии определили срок «выздоровления» ЕС
    Пашинян назвал возвращение армян в Карабах угрозой миру
    В Раде назвали «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    Песков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    Эксперт объяснил испытания США межконтинентальной ракеты
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» объявил голодовку
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения мы превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом, откликаясь на зов, не улавливаемый опросами. Этот феномен нашел яркое подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    4 ноября 2025, 11:59 • Новости дня

    Российский офицер сообщил о складах НАТО на 500 млн долларов в Красноармейске

    Российский офицер сообщил о складах НАТО на 500 млн долларов в Красноармейске
    @ Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) остаются крупные запасы техники и военного имущества НАТО примерно на полмиллиарда долларов, которые ВСУ не успели вывезти из города, заявил подполковник запаса Олег Иванников.

    Иванников сообщил, что в Покровске и Мирнограде по-прежнему находятся склады первой категории с техникой и спецоборудованием НАТО общей стоимостью около 500 млн долларов, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, именно по этой причине Владимир Зеленский не позволяет Вооруженным силам Украины сдать эти города, несмотря на сложную обстановку на фронте.

    Иванников добавил, что сдача Покровска и Мирнограда поставит положение украинского руководства под угрозу, поскольку на Западе не простят утрату стратегических запасов НАТО. По мнению офицера, взятие этих городов Вооруженными силами России позволит усилить наступление на Дружковку и Славянск.

    Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о намерении за семь дней деблокировать Красноармейск и приказал держать позиции.

    Вооруженные силы России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Военнослужащие России также уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, высаженную с вертолета под Красноармейском.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались эвакуировать на вертолете группу иностранцев из района Красноармейска.

    Минобороны России сообщило, что штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске.

    3 ноября 2025, 20:05 • Новости дня
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Последствия удара баллистической ракеты «Искандер» по плацу в Павлограде на Украине зафиксированы на видео, запись появилась в Сети.

    Видеоматериалы, запечатлевшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с парадным построением бойцов ВСУ, опубликованы в интернете, передает «Российская газета».

    Как видно на опубликованных кадрах, площадь усеяна кусками кирпича и разбитыми стенами. Среди руин находится сгоревший автомобиль.

    В подписи к видеоролику отмечается: «Выглядит так, что не выжил никто».

    Согласно информации, озвученной в ряде Telegram-каналов, наградное построение военных 35-й бригады ВСУ в это время проходило на плацу города Павлоград, который расположен примерно в 70 км от Днепропетровска. Именно туда попала российская ракета во время проведения построения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России опубликовало кадры удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении.

    3 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске

    Эксперт Кнутов: Стягивание резервов ВСУ к Красноармейску позволит России расширить буферную зону

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Киеве осознают вероятную потерю Красноармейска и местной группировки, поэтому офис Зеленского пытается уверить общественность в «неважности» города. Но на самом деле его освобождение открывает российским войскам дорогу на Павлоград, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее штурмовые группы 2-й армии в закрепились в жилой застройке красноармейского микрорайона Пригородный.

    «В Красноармейске идут тяжелые бои, в ходе которых происходит продвижение российских сил. Хорошая новость заключается в том, что мы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный и уничтожаем окруженные формирования ВСУ в районах железнодорожного вокзала. Это одни из ключевых точек, овладение которыми дает свободу маневра и дальнейшего окружения противника», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Важен наш контроль над высотными зданиями, которые можно использовать как опорные пункты. Нелегко будет вести бои среди одноэтажной постройки с бетонным фундаментом, есть опасность, что ВСУ будут создавать там своеобразные укреппункты», – детализировал собеседник.

    «Впрочем, исходя из ситуации в городе, вероятно, противник возьмется решать другие задачи. Основная часть группировки будет держаться в надежде прорыва подкрепления извне и разблокирования украинских войск. Другие попытаются сбежать сами мелкими группами. У некоторых бойцов это может получиться, если попытки будут предприняты одновременно на разных направлениях и параллельно с атакой ВСУ извне», – продолжил спикер.

    «При этом наши военные, конечно, заметят сосредоточение большой массы войск у города и начнут интенсивно работать по ним. Также у российских сил есть возможность дистанционного минирования троп и дорог, что существенно усложнит задачу продвижения противника. Думаю, такая ситуация вынудит сдаться определенную часть украинской группировки», – пояснил аналитик.

    «Как пишут украинские СМИ, на днях главком ВСУ Александр Сырский дал обещание «деблокировать» Красноармейск, для чего командование стягивает туда резервы с Харьковского, Сумского и Запорожского направлений. И здесь я не вижу хороших вариантов для Киева. Мы можем нанести авиаудары по подходящим войскам и свести к минимуму их будущую помощь. Также у России появляется возможность собрать силы и расширить буферную зону на трех вышеназванных направлениях», – указал он.

    «Все это понимают в Киеве и уже сейчас устами «придворных экспертов» начинают забрасывать в медиа пространство тезисы о якобы не принципиальной важности Красноармейска. Хотя на самом деле его освобождение открывает нам дорогу на Павлоград – с одной стороны. С другой, это дает возможность движения на Запорожье практически с тыла, там, где почти нет капитальных укреплений», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны сообщило в Telegram-канале, что штурмовые группы второй армии в Красноармейске зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. «Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог», – говорится в сообщении.

    Также российские силы отразили десять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, которые украинские подразделения предпринимали с целью выхода из окружения.

    «Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района н.п. Гришино. Противник потерял более 50 боевиков», – указывается в сообщении.

    Кроме того, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях н.п. Димитров в 3 км от Красноармейска, продолжая расширение зоны контроля и сжатие кольца группировки ВСУ с востока.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает, и объясняла почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать – их «задача» как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, а затем погибнуть.

    3 ноября 2025, 18:12 • Видео
    Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

    Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    3 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Силовики сообщили о методичке ВСУ по уничтожению пленных

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные, согласно внутренним инструкциям командования, получают указания уничтожать своих сослуживцев, решивших сдаться в плен, с применением любых доступных средств, включая БПЛА.

    Украинские силовики убивают сослуживцев, решивших сдаться, следуя принятой командованием методичке, передает ТАСС. Собеседник агентства подчеркнул, что бойцов, пытающихся покинуть позиции, преследуют даже собственные БПЛА.

    По его словам, сами пленные заявляют: «Существует методичка от руководства, где черным по белому прописано: «Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами».

    Силовые структуры отмечают, что такой жесткий регламент преследует цель предотвратить массовую сдачу в плен и дезертирство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный офицер ВСУ рассказал о тяжелой ситуации с снабжением и позициями в районе Купянска. Российская армия сорвала попытку украинских войск выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    3 ноября 2025, 21:16 • Новости дня
    Офицера спецназа «Дозор» ликвидировали при отступлении ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен молодой офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк.

    Офицер спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк был уничтожен во время отступления ВСУ из района населенного пункта Тихое Харьковской области, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, Вусатюк был 21-летним выпускником Академии Государственной пограничной службы, который прошел ускоренный курс подготовки офицеров.

    «В Харьковской области ликвидирован 21-летний выпускник Академии Государственной пограничной службы лейтенант Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров. Украинский офицер уничтожен в ходе отступления сил ВСУ из района населенного пункта Тихое», – сообщил собеседник агентства.

    Источник добавил, что ранее подразделение «Дозор» считалось одним из самых элитных на Украине: его бойцы проходили подготовку за границей, а командиры посещали встречи у высокопоставленных представителей США. Со временем опытный состав подразделения почти полностью выбывал в так называемых «мясных штурмах» и публичных акциях, а сейчас командные должности занимают молодые офицеры с неполным образованием.

    Также сообщается, что в ВСУ командиры, согласно внутренним распоряжениям, несут ответственность за потерю западной техники, но не за гибель солдат. «Тот самый момент, когда дорогая западная техника ценится больше, чем жизни собственных граждан», – отметил собеседник агентства. По его словам, случаи, когда командование ВСУ фокусируется на эвакуации подбитых танков, чаще, чем на спасении раненых или убитых военных, многократно отмечались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курсанты, не окончившие обучение в вузах, привлекаются к выполнению командирских задач в составе спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.

    3 ноября 2025, 15:41 • Новости дня
    Из Суджи вывезли тела 300 убитых ВСУ жителей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В приграничной зоне Курской области завершилась эвакуация более 300 тел мирных жителей Суджи, погибших от действий боевиков ВСУ, начато их опознание через ДНК.

    Из Приграничной Суджи в Курской области эвакуированы тела более 300 погибших мирных жителей, жертв нападений боевиков ВСУ, сообщил РИА «Новости» сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Александр Глухарев.

    «При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам», – рассказал Глухарев.

    Он уточнил, что основные мероприятия по поиску и эксгумации тел начались с середины августа. За это время удалось обнаружить и эксгумировать тела 112 местных жителей, которые, по его словам, были зверски убиты украинскими боевиками.

    Все найденные тела проходят учет, их заносят в специальный реестр, фиксируя данные о нахождении, опознании или невозможности опознания жертв. После этого тела доставляют в морг Курска, где специалисты военно-следственного управления проводят забор ДНК и процедуры опознания, чтобы затем передать останки родственникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В ходе операции «Поток» более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    4 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске (украинское название Покровск) являются «гнилой неправдой, воняющей штабной культурой Генштаба», заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

    «Сейчас президент прямо говорит неправду относительно ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации...Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу. Была бы воля», – приводит «Газета.Ru» высказывание Безуглой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Кроме того, журналист из Донецка Сергей Миркин объяснял, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает.

    4 ноября 2025, 08:21 • Новости дня
    На Украине начали расследование гибели военных в Днепропетровской области

    Власти Украины начали расследовать гибель военных в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины инициировали досудебное расследование в связи с гибелью военных ВСУ в Днепропетровской области на построении, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

    Государственное бюро расследований Украины открыло расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате воздушного удара в Днепропетровской области.

    Расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения), передает РИА «Новости».

    Следователи проверят, были ли 1 ноября выполнены требования безопасности для личного состава и организовано ли укрытие военных во время воздушной тревоги должным образом.

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военнослужащих при построении в Днепропетровской области.

    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в этом регионе.

    В интернете опубликованы видеоматериалы, зафиксировавшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ.

    Минобороны России заявило, что удары были нанесены по подразделениям ВСУ в районах Даниловки, Орестополя и Тихого.

    3 ноября 2025, 23:16 • Новости дня
    ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, оставив город без света

    Хинштейн: ВСУ оставили без света свыше 16 тыс. человек в Рыльске

    Tекст: Мария Иванова

    В Рыльске, Глушковском и Кореневском районах Курской области после удара ВСУ по подстанции без электроснабжения остались более 16 тыс. потребителей.

    ВСУ нанесли удар по подстанции в городе Рыльске Курской области, что привело к аварийному отключению электроснабжения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Без света остались более 16 тыс. потребителей, а также жители Глушковского и Кореневского районов, которые получают электричество от той же подстанции.

    Хинштейн отметил: «Враг продолжает варварские удары по нашим энергообъектам». Он добавил, что энергетики оперативно приступят к восстановлению энергоснабжения и пообещал, что никто не останется без помощи и внимания.

    По словам главы региона, подобные атаки украинских военных направлены на то, чтобы посеять панику и навредить мирному населению области. Власти региона уверены, что последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки, а ситуация с электроснабжением нормализуется.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над регионами России, в том числе в Курской области.

    В ночь на понедельник три БПЛА были сбиты над территорией Курской области.

    4 ноября 2025, 06:55 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Сумское направление обучавшиеся в Британии части

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока штурмовики и морпехи российской группировки войск «Север» продвигаются на правом фланге наступления, ВСУ перебрасывают разоренные в Харьковской области бригады солдат, обучавшихся в Британии.

    «В Сумскую область переброшен не до конца восстановивший боеспособность второй батальон 1004 отдельной бригады охраны и обслуживания (г. Киев). Военнослужащие бригады проходили обучение в Великобритании и понесли большие потери в Харьковской области», рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    По их словам, в лесополосах на правом фланге наступления десантники и морпехи «Севера» продвинулись на 150 м, при этом комплексным огнем было сорвано три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Андреевки, Кондратовки и Варачино.

    «На Теткинском и Глушковском участках фронта расчеты ОТРК группировки «Север» наносили удары по позициям ВСУ в районе Павловки», – отметили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» выдавливают противника из Волчанска и расширяют зону контроля на Хатненском участке фронта. В Волчанске на левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на 250 м, причем при продвижении были взяты в плен два военнослужащих ВСУ.

    В лесу западнее Синельниково штурмовики «Севера» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 200 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись по лесополосам на 400 м.

    Ударами российской авиации и БПЛА «Герань-2» были уничтожены позиции ВСУ в Двуречанском и Приколотном. Также «Герань-2» разгромила пункт временной дислокации резервов 3 отмбр ВСУ в районе поселения Зеленый Гай, которые, по замыслу украинского командования, должны были выдвинуться на Хатненский участок.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской), двое взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжили  наступление в ряде районов на Харьковском и Сумском направлениях. При этом интенсивность боев на Сумском направлении стала снижаться из-за погоды.

    3 ноября 2025, 21:06 • Новости дня
    Дрон ВСУ ударил по скутеру с мужчиной в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Климовском районе Брянской области дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по скутеру, в результате чего пострадал местный житель.

    Дрон Вооруженных сил Украины атаковал скутер в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

    «Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Кирилловка Климовского района. В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся скутеру, к сожалению, ранен мирный житель», – написал он.

    Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. По словам Богомаза, на месте атаки работают оперативные и экстренные службы, которые выясняют обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в хуторе Кургашки Белгородской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины погибла одна женщина, трое жителей получили ранения различной степени тяжести.

    До этого в Грайворонском округе области после атак украинских FPV-дронов пострадали мужчина и двое подростков.


    3 ноября 2025, 18:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны сообщило о перехвате 15 украинских беспилотников над тремя областями

    Tекст: Мария Иванова

    В течение шести часов дежурные силы ПВО нейтрализовали 15 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Белгородской областью.

    С 12.00 до 18.00 по московскому времени дежурные подразделения средств противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.

    По информации ведомства, основное количество летательных аппаратов было сбито в небе над Белгородской областью – здесь средства ПВО уничтожили 12 дронов. Еще два беспилотника были перехвачены в Брянской области, один – в Курской.

    Минобороны акцентирует, что все беспилотники были успешно уничтожены до достижения ими целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам украинских дронов.

    Российская система ПВО за минувшую ночь уничтожила 64 беспилотника в нескольких регионах страны.

    3 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Атакам дронов подверглись пять муниципалитетов Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Два мирных жителя получили ранения в результате ударов дронов по нескольким районам Белгородской области, повреждены частные и служебные автомобили.

    Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, в результате атак ранены два человека.

    Один из пострадавших – водитель легкового автомобиля, который был атакован дроном на трассе Волоконовка – Шебекино. Мужчина получил баротравму, осколочные ранения туловища и руки, после оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Автомобиль также поврежден.

    В Шебекино дрон поразил грузовой автомобиль. Пострадал мужчина, которого доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног. Его переводят для дальнейшего лечения в городскую больницу Белгорода.

    Кроме того, в Шебекино несколько беспилотников нанесли удары по двум предприятиям, вызвав возгорание складских и административных помещений, которое удалось ликвидировать. В результате атак повреждены кровля, остекление и оборудование предприятий. Осколки другого дрона повредили автомобили и выбили окна в частном доме города.

    В селе Мешковое дрон атаковал легковой автомобиль, а в Борисовском районе дроны повредили припаркованный легковой автомобиль и остекление социального объекта. В селе Грузское пострадали легковой автомобиль и окна частного дома от осколков.

    По данным губернатора, в селе Казинка Валуйского округа дрон выбил окна двух домов, второй дрон повредил емкость и остекление здания на территории сельхозпредприятия. В хуторе Кургашки беспилотник повредил ангар, повредив грузовик, кровлю и ворота.

    В Грайворонском округе село Дорогощь подверглось удару FPV-дрона – там загорелся гараж на территории предприятия. В поселке Октябрьский Белгородского района повреждена крыша частного дома. Информация о последствиях продолжается уточняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в хуторе Кургашки Белгородской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины погибла одна женщина, трое жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Силы ПВО в воскресенье уничтожили два беспилотника над Белгородской областью.

    3 ноября 2025, 22:38 • Новости дня
    В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

    В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на авиарейсы

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Волгограда в целях обеспечения безопасности начали действовать временные ограничения, затрагивающие взлет и посадку воздушных судов.

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, передает Telegram-канал пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

    Причиной введения ограничений в пресс-службе назвали необходимость обеспечить безопасность полетов. В настоящее время не уточняется, когда ограничения будут сняты и какие именно рейсы затронуты этими мерами.

    Аэропорт продолжает информировать пассажиров о текущей ситуации и рекомендует следить за обновлениями расписания.

    Ранее в понедельник Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Саратова.

    До этого были сняты ограничения на работу аэропортов в Казани, Бугульме, Нижнекамске и Ульяновске.

    3 ноября 2025, 23:35 • Новости дня
    В аэропортах Тамбова и Пензы ввели временные ограничения

    Временные ограничения на полеты установили в аэропортах Тамбова и Пензы

    Tекст: Мария Иванова

    В связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов в аэропортах Тамбова и Пензы временно ограничены прием и выпуск воздушных судов.

    В аэропортах Тамбова (Донское) и Пензы временно ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

    По словам представителя ведомства, меры введены «для обеспечения безопасности полетов».

    Точные сроки снятия ограничений и причины их введения в официальном сообщении пока не уточняются. Подчеркивается, что ситуация находится на контроле, пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайтах аэропортов и у авиакомпаний.

    Ранее в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.

    В понедельник Росавиация также вводила ограничения на работу аэропорта Саратова.

    4 ноября 2025, 09:49 • Новости дня
    ВСУ атаковали подстанцию в Курской области с помощью БПЛА

    Хинштейн сообщил об атаке БПЛА ВСУ на подстанцию в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара беспилотника по подстанции в слободе Белой в Курской области загорелись предохранители на трансформаторе и было временное отключение света, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    ВСУ с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Курской области, сообщил Хинштейн в Telegram-канале .

    По его словам, в результате происшествия загорелись предохранители на трансформаторе, пострадавших нет.

    В результате удара ВСУ семь населенных пунктов остались без света, специалисты оперативно восстановили энергоснабжение по резервной схеме. Глава региона уточнил, что также продолжаются работы по переключению на резервные линии для потребителей, пострадавших после удара по рыльской подстанции днем ранее.

    Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, без света остались свыше 16 тыс. потребителей.

    Минобороны отчиталось о уничтожении шести БПЛА над Курской областью.

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон?

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов

    Чиновники остались без зарплат, дети без садов, а бедные буквально без продовольствия. Все это – то, что прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах в результате того, что политики в Конгрессе не могут договориться об утверждении бюджета на следующий год. Кого винят в происходящем американские избиратели и как долго это продлится? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

      Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    • История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

      Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    • Трамп довел американцев до голода

      Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

