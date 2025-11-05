Барбашев принес «Вегасу» победу в матче с «Детройтом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий Ивана Барбашев принес «Вегасу» домашнюю победу, забросив единственную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Детройта», передает ТАСС.

Его гол был оформлен на 34-й минуте встречи, а теперь на счету форварда 11 очков за 12 матчей сезона.

После этой победы «Вегас» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 17 очками в 12 матчах. В свою очередь, «Детройт» идет вторым в Атлантическом дивизионе, имея 18 очков в 14 сыгранных встречах.

В следующем туре «Вегас» сыграет дома с «Тампой» в ночь на 7 ноября по московскому времени, а «Детройт» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» днем позднее.

В другом матче дня «Тампа» на выезде уступила «Колорадо» со счетом 2:3. За победителей отличились Виктор Олофссон (два гола) и Росс Колтон, а у проигравших шайбы забили Никита Кучеров и Брэйден Пойнт. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 34.

Для Кучерова эта шайба стала пятой в сезоне, теперь на его счету также 6 результативных передач. В списке лучших бомбардиров команды Кучеров уступает только Джейку Гюнцелю (5+7). «Колорадо» возглавляет Центральный дивизион с 21 очком после 14 матчей, а «Тампа» идет пятой в Атлантическом дивизионе с 14 очками в 13 встречах.

