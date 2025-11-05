Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.12 комментариев
Патрушев провел встречу с руководством портовой компании Индонезии
В Сурабае российская делегация во главе с Николаем Патрушевым обсудила с индонезийской компанией Pelindo развитие сотрудничества в сфере портовой и транспортной инфраструктуры.
Встречу российской делегации с руководством государственной портовой компании Индонезии Pelindo провела делегация во главе с помощником президента России, председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым, сообщает ТАСС.
Переговоры состоялись в Сурабае, где российскую сторону представляли также компании Fesco, «Дело» и «Совкомфлот».
Во время беседы Патрушев заявил: «Мы с большим интересом посещаем порт Танджунг Перак, который является одним из крупнейших в Индонезии. Танджунг Перак и другие индонезийские порты представляют хорошую базу для налаживания углубленного двустороннего сотрудничества в сфере морской логистики. На наших межведомственных консультациях в Джакарте мы предметно обсудим возможности для развития совместной работы в этой сфере. Конечно, мы затронем и вопросы совместной работы в области науки и образования».
Патрушев отметил, что российские компании заинтересованы не только в укреплении двусторонней логистики, но и в использовании инфраструктуры Индонезии для транзитных перевозок. Он подчеркнул, что реализация подобных инициатив усилит внешнеэкономический потенциал обеих стран.
В ответ генеральный директор Pelindo Ариф Сухартоно выразил надежду, что российский опыт в морских исследованиях и инфраструктуре найдет применение в Индонезии и назвал встречу началом практического сотрудничества между странами. В завершение стороны обменялись символическими подарками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев сообщил, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда.
Ранее он заявил, что видит явные признаки победы России в спецоперации на Украине.
Патрушев также говорил о росте числа морских роботов НАТО.