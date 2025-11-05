Эксперт Расмуссен заявил о невыполнении Трампом предвыборных обещаний

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент США Дональд Трамп не выполняет свои предвыборные обещания, а миллионов американцев затронул продолжающийся шатдаун, передает РИА «Новости». Расмуссен, комментируя годовщину победы Трампа на выборах, напомнил, что Трамп обещал изменить политику, однако на практике страна столкнулась с серьезными трудностями.

«Выполняет ли Трамп свои обещания? Безусловно, нет. Сейчас мы переживаем близкий к рекордному шатдаун, который затрагивает миллионы американцев. Миллионы людей теряют медстраховку, мы отправляем помощь другим странам на миллиарды долларов, тогда как многие американцы стараются свести концы с концами», – подчеркнул эксперт.

По мнению Расмуссена, ситуация в США заметно ухудшилась и не соответствует риторике Трампа о первенстве Америки. Он выразил разочарование, отметив, что рассчитывал на другое развитие событий. Эксперт подчеркнул, что год назад поддерживал Трампа значительно больше, чем сейчас.

Также Расмуссен признался, что ожидал от нового президента способности преодолеть партийные разногласия и объединить страну. Однако, по его словам, сейчас общество в США стало еще более расколотым, чем прежде, а критики Трампа все чаще сталкиваются с нападками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта США предупредил об угрозе остановки авиасообщения на Восточном побережье страны из-за возможного шатдауна. Белый дом высмеял демократов, обвиняя их в блокировании бюджета к Хэллоуину. Эксперты отметили, что длительный шатдаун способен негативно сказаться на экономике и жизни миллионов американцев.