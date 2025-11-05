Снайпер в ЛНР поразил цель на расстоянии более двух километров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Снайпер-разведчик с позывным Кольт из состава 25-й общевойсковой армии Западной группировки уничтожил бойца ВСУ на расстоянии 2200 метров на краснолиманском направлении, передает ТАСС. По словам самого военнослужащего, стрелял он из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметра.

Боец рассказал: «Рабочая дистанция, например, 375-го калибра – два километра, калибра 12,7 – примерно такая же. Но так как мы патроны сами пересобираем, мы можем эту дистанцию увеличить. Мой личный рекорд – 2200 метров с винтовки калибром 12,7. У моего товарища рекорд – 2000 метров ровно с винтовки калибром 375».

Кольт уточнил, что целью стал солдат ВСУ. По его словам, противник полностью вышел из окопа, что позволило поразить его на предельной дистанции.

5 ноября в России празднуется День военного разведчика.

