Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, потери Вооруженных сил Украины от действий группы тяжелых снайперов 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с начала спецоперации превысили 2,5 тыс. целей, передает ТАСС.

Якубов рассказал, что снайперская группа активно работала на курском направлении и сейчас находится в зоне спецоперации. «Группа продолжает работать. На сегодняшний день группа поразила более двух с половиной тысяч целей», – подчеркнул Якубов.

Он также рассказал о планах по развитию снайпинга в России, отметив, что основам меткой стрельбы будут обучать детей, чтобы выявлять наиболее одаренных и предоставлять им дополнительное образование и навыки для будущей военной или спортивной карьеры. Якубов сообщил, что в рамках этой программы планируется работа как с учебным, так и с огнестрельным оружием, а также организация сборов для детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Александр Колесов и Ярослав Якубов представили президенту России единственный в стране стрелковый полигон «Сулун» в Якутии, позволяющий вести огонь на дистанции до 4 км. Россия внедрила новые тактики снайперской стрельбы в рамках спецоперации на Украине.