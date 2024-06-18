Путину рассказали о подготовке снайперов и операторов БПЛА на Дальнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, Герои России Александр Колесов и Ярослав Якубов представили президенту единственный в России стрелковый полигон «Сулун» в Якутии с возможностью стрельбы на дистанции до 4 км. Также президенту рассказали о том, что подразделения снайперов проходят перевооружение на современные стрелковые комплексы. Военные попросили Путина поспособствовать открытию таких полигонов еще в ряде регионов России.

Якубов рассказал со своей стороны о тренировках и соревнованиях, которые проводит в Якутии Федерация боевого снайпинга. Также Путину показали различные модели БПЛА, которые производятся на предприятиях Дальневосточного федерального округа (ДФО), в том числе в Якутии, Забайкалье и Приморье. Кроме того, главе государства показали тепловизионные прицелы, бронежилеты, приборы для скрытой стрельбы и наблюдения, а также средства реабилитации и водоочистительные системы для боевых условий.

Президенту также показали процесс обучения применению средств радиоэлектронной борьбы и разведки и подготовку операторов боевых дронов на тренажерах. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев доложил главе государства о функционировании территории опережающего развития (ТОР) «Патриотическая», которая была создана для стимулирования производства на Дальнем Востоке различных изделий для нужд спецоперации, а также для поддержки дальневосточных подразделений, участвующих в СВО. Один из офицеров, проводивший экскурсию для президента, подарил ему книжку стихов, которые он написал, когда лежал в госпитале в городе Пушкино после ранения.

Ранее во вторник в ходе поездки в Якутск Путину показали креативный кластер «Квартал труда».