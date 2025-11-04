NYT узнала о разработке Белым домом вариантов военных действий в Венесуэле

Tекст: Катерина Туманова

«Президенту Трампу еще предстоит принять решение о том, как и стоит ли вообще действовать. Официальные лица заявили, что он неохотно одобрял операции, которые могут подвергнуть риску американские войска или обернуться позорным провалом. Но многие из его старших советников настаивают на одном из самых агрессивных вариантов: отстранении господина Мадуро от власти», – пишет New York Times (NYT).

Помощники Трампа запросили у Министерства юстиции дополнительные рекомендации по обеспечению правовой основы для любых военных действий, выходящих за рамки нынешней кампании по нанесению ударов по судам, которые, по словам администрации, перевозят наркотики, без предоставления доказательств, сказано в материале.

Пока же Белый дом рассматривает возможность военных действий, и на рассмотрении находятся предложения трех направлений. Первый вариант предполагает нанесение авиаударов по военным объектам, некоторые из которых могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков, с целью прекращения военной поддержки Венесуэлой Мадуро. Критики такого подхода предупреждают, что это может привести к обратному эффекту – к сплочению поддержки вокруг находящегося в тяжелом положении лидера.

Второй подход предполагает, что США направят спецназ, такой как армейские подразделения «Дельта» или 6-я группа морских котиков, чтобы попытаться захватить или убить Мадуро. Согласно этому варианту, администрация Трампа попытается обойти запрет на убийство иностранных лидеров, утверждая, что Мадуро является, прежде всего, главой банды наркоторговцев.

Третий вариант предполагает гораздо более сложный план по отправке американских антитеррористических сил для захвата контроля над аэродромами и, по крайней мере, некоторыми нефтяными месторождениями и инфраструктурой Венесуэлы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США, однако Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью. Reuters увидело признаки подготовки военного плацдарма США у Венесуэлы. МИД России выступил против применения Соединенными Штатами избыточной военной силы в Карибском регионе.