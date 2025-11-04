Путин назвал выставку «Россия» уникальным по значению событием

Tекст: Ольга Иванова

Путин на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации, передает ТАСС, заявил о выдающейся роли выставки-форума «Россия». Глава государства отметил, что форум стал уникальным благодаря масштабу и значимости, продемонстрировав миллионам россиян широту талантов и достижений страны.

«Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов – Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка «Россия». Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», – заявил Путин.

По его словам, для сохранения наследия выставки в Москве создан Национальный центр «Россия». Ранее Наталья Виртуозова занимала пост гендиректора выставки, ныне возглавляет наццентр. Павел Дорошенко работает заместителем гендиректора по выставочной деятельности, а Алексей Жарич – заместителем начальника управления президента по общественным проектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.