Власти Нижнего Новгорода пообещали помощь после атаки БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Администрация Нижнего Новгорода окажет поддержку жителям домов, пострадавших при атаке беспилотников в Кстовском районе, передает РИА «Новости». Мэр города Юрий Шалабаев заявил: «ПВО сработала четко, никто не пострадал, последствия минимальны. Помощью мы уже занялись. Специалисты работают с кстовчанами, собирают данные о том, что предстоит сделать. Никого не оставим».

Сейчас специалисты администрации взаимодействуют с местными жителями для оценки масштабов ущерба и составления перечня необходимых работ. Коммунальные службы уже приступили к осмотру домов и консультированию пострадавших.

Ранее в Нижегородской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены три частных и один многоквартирный дом.

Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над восемью регионами, при этом 40 уничтожены над Воронежской, 20 – над Нижегородской, 10 – над Белгородской областью.





