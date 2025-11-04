Посольство России выразило протест МИД Италии из-за антироссийской кампании в СМИ

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении подчеркнули, что кампания носит антироссийский характер и развернута на фоне слов Захаровой о недофинансировании сферы культурно-исторического наследия Италии из-за траты средств на поддержку киевских властей, передает РИА «Новости».

«В ходе встречи российской стороной был заявлен решительный протест в связи с развязанной Римом грубой и омерзительной антироссийской кампанией в СМИ, предлогом для которой стала обоснованная озабоченность официального представителя МИД России Марии Захаровой недофинансированием сферы культурно-исторического наследия Италии вследствие бездумной траты средств итальянских налогоплательщиков на поддержку преступного террористического режима на Украине», – говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство также выразило соболезнования в связи с гибелью румынского рабочего, который стал жертвой обрушения башни Torre dei Conti, а другим пострадавшим пожелали выздоровления. В ведомстве отдельно отметили дипломатическую нетактичность МИДа Италии, который настоял на проведении встречи в День народного единства, в то время как на просьбу о рабочей встрече с послом России не был дан ответ.

Напомним, что часть башни Конти рухнула в центре Рима неподалеку от Колизея, в результате этого пострадали трое рабочих из Румынии. Позже конструкция обрушилась вновь, и спасателям пришлось вручную разбирать завалы. После 11 часов поисков одного из рабочих, его удалось извлечь и доставить в больницу, однако спасти его не удалось – мужчина скончался от сердечного приступа. Прокуратура Рима возбудила уголовное дело по факту случившегося.

Накануне российский посол в Риме Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова в понедельник заявила, что политика поддержки Киева может привести к разрушению итальянского государства. Она привела в пример недавнее обрушение башни в Риме как метафору происходящих процессов.