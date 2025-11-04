В НЦ «Россия» обсудили эволюцию главных символов государственности

Tекст: Вера Басилая

В рамках насыщенной программы мероприятия Шойгу посетил кинопоказ и встретился с создателями военной драмы «Группа крови», рассказывающей о детском лагере смерти в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны.

Шойгу особо подчеркнул, что направление исторического кино требует дальнейшей поддержки, а также напомнил о необходимости экранизации произведений Виктора Астафьева, посвященных войне и нравственным ценностям. Помимо кинодискуссий, он осмотрел выставку Русского географического общества и VR-кинотеатр, где познакомился с технологиями и нюансами производства фильмов для виртуальной реальности.

В рамках фестиваля Шойгу также встретился с творческой группой фильма «Планета Тува» и рассказал о своем опыте участия в археологических экспедициях, отметив, что идея исследований территорий в Туве появилась на фоне находок «могильников царей». В завершение программы он принял участие в сессии, посвященной истории российских государственных символов.

На встрече эксперты подчеркнули, что российские герб, флаг и гимн не только отражают великую историю страны, но и способствуют формированию общей национальной идентичности, следует из сообщения на сайте Национального центра «Россия».

«Если проследить историю появления и трансформации наших государственных символов, можно увидеть, что гербы, безусловно, самые древние из них. Флаг как национальный символ появился значительно позже: первый прообраз национального флага возник в конце XVI века», – отметил кандидат исторических наук Евгений Пчелов.

По его словам, гимны формировались в еще более поздний период. Каждая историческая эпоха вносила свои коррективы, но все эти изменения отражают многовековую, насыщенную и поистине славную историю, которая сформировала тот уникальный духовный, позитивный и уважительный настрой, который мы сегодня вкладываем в наши государственные символы.

Он также подчеркнул, что национальные символы выполняют консолидирующую функцию, объединяя население и связывая каждого гражданина с непреходящей историей. По его словам, символы создают чувство сопричастности и гордости за страну.

Чемпион мира по боксу Григорий Дрозд рассказал о значимости символов для спортсменов и в международном пространстве. Он отметил, что «национальные символы – это связь с родной землей, которая угадывается с первого взгляда на флаг, с первых звуков гимна». Спортсмен поделился воспоминаниями об участии в экспедиции на Северный полюс под российским триколором, подчеркнув важность силы духа и мотивации.

Кроме того, участники сессии в НЦ «Россия» обсудили, как образ медведя отражает силу, мудрость и дух самой страны, а также влияет на национальную культуру.

Блогер и член Русского географического общества Алексей Столяров поделился, что регулярно встречал бурого медведя в дикой природе. По его словам, «медведь – универсальный боец и один из самых сильных хищников на земле, но никогда не атакует первым, что делает его похожим на Россию: сильную, но справедливую и способную защитить». Столяров отметил, что этот символ вдохновляет не только творцов, но и спортсменов, воплощаясь в образах искусства и олимпийского мишки.

Эксперт по Арктике Богдан Булычев рассказал, что считает белого медведя истинным символом страны. По его словам, «арктический медведь – вершина пищевой цепочки, как и наша страна: нас не трогаешь – и мы никого не трогаем».

Учитель истории Александр Оджо обратил внимание на попытки дискредитации символа медведя во времена противостояния с внешними соперниками. Однако благодаря творчеству советских художников, таких как Виктор Чижиков, образ медведя стал душевным национальным символом, связанным со спортивными и культурными ценностями. Оджо добавил, что современные сказки и мультфильмы закрепили за медведем роль хранителя леса, мудрого и справедливого зверя.

Береза как живой символ России и воплощение загадочности национального характера стала центральной темой экспертной сессии «Березовая роща: поэтика русского пейзажа», прошедшей в Национальном центре «Россия» в рамках фестиваля «Народы России и СНГ».

«Береза – поистине национальный символ. Стоит уехать куда-нибудь за границу, пусть даже ненадолго, – и уже тянет домой, хочется, как говорят, обнять березку», – отметила модератор мероприятия, журналист Мария Шахова.

Народный артист России Александр Могулкин рассказал о многогранном использовании образа березы в музыке. По его словам, практически все песни Ансамбля имени Александрова наполнены мотивами русского пейзажа и любовью к родным просторам.

Трогательную историю появления песни «Растет в Волгограде березка» озвучила солистка ансамбля Дарья Беликова. В 1965 году в память о погибших на войне горожанах жители Волгограда массово сажали березы на Мамаевом кургане. Среди участников был мужчина-столяр, который принес четыре саженца – по числу своих погибших братьев, – но поделился ими с другими, а один посадил сам, и по сей день те березы остаются памятником семейной памяти.

В живописи береза также имеет особую роль. Академик Российской академии художеств Олег Молчанов отметил, что русская береза сильно отличается от своих зарубежных «родственниц» по структуре коры и текстуре. Он подчеркнул, что такие художники, как Иван Шишкин, с большой точностью передавали настроение и образ берёзовых рощ в своих полотнах, считая эту тему неисчерпаемой для живописцев.

В современных дизайнерских решениях береза используется не только как символ, но и как материал. Организатор выставки «Русский дом» Андрей Радаев рассказал о разнообразных подходах российских дизайнеров: от аналоговых рисунков берёзы до использования необычных березовых материалов и креативной окраски стволов. Он добавил, что сегодня образ березы вдохновляет творцов по всей стране создавать уникальные работы, объединяя традиционный и инновационный подходы.



В ходе сессии «Хохлома: орнамент как культурный код» в рамках фестиваля «Народы России и СНГ» участники рассказали о значении хохломы для российской культуры. Журналист Мария Шахова заявила: «Хохлома – орнамент, который стал культурным кодом России. Красный цвет символизировал солнце и жизненную энергию, золото – роскошь и божественное начало, черный – землю и мудрость. Вышитые узоры на одежде традиционно считались защитой, а каждая строчка сопровождалась добрыми пожеланиями». Она добавила, что такие символы отражают богатство русской культуры и особый внутренний смысл каждого элемента.

Певица Виолетта Чиковани раскрыла секрет уникального золотого цвета хохломской росписи. По ее словам, только русские мастера знали особый процесс получения оттенка: изделия покрывали оловянным маслом, затем специальным порошком, после чего обжигали в печи. Это секрет производства оставался неизвестным для иностранцев долгие годы. Чиковани также подчеркнула, что самым популярным сувениром с хохломой является ложка, в каждое изделие мастера вкладывали частичку души.

Креативный директор бренда Alena Akhmadullina Андрей Бурматиков сообщил, что промысел возник в Семенове Нижегородской области, а первую художественную школу основал Георгий Матвеев. В XIX веке хохлома была признаком достатка в каждом доме. Сегодня стоит задача вернуть хохлому в современный быт, для этого мастера и дизайнеры стремятся создавать новые формы и узоры.

Международный фестиваль «Народы России и СНГ» проходит с 31 октября по 5 ноября в Национальном центре «Россия», Центре международной торговли и Кинопарке «Москино». Для участников подготовлена просветительская и культурная программы, выставки и мастер-классы. Мероприятия направлены на объединение представителей органов власти и экспертного сообщества.