Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
Путин поздравил Рособоронэкспорт с 25-летием
Путин назвал Рособоронэкспорт надежным поставщиком военной продукции
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Рособоронэкспорта с 25-летием компании, отметив ее влияние на мировой рынок вооружений, сообщила пресс-служба Кремля.
«Поздравляю вас с 25-летием Рособоронэкспорта... Отрадно, что сегодня, несмотря на сложные вызовы, компания продолжает выступать одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география ее сотрудничества охватывает более 120 стран»,– говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
В телеграмме уточняется, что несмотря на сложные вызовы, компания продолжает оставаться одним из ключевых игроков, а ее партнерская сеть охватывает более 120 стран.
Глава государства подчеркнул, что за четверть века Рособоронэкспорт внес значительный вклад в развитие военно-технического сотрудничества России с другими государствами и укрепление национальной безопасности. Компания помогает продвигать перспективные проекты, развивать отечественный оборонно-промышленный комплекс и создавать современные образцы вооружений.
Путин добавил, что работа Рособоронэкспорта способствует сохранению и развитию уникального интеллектуального и научного потенциала отрасли. Глава государства отметил: «Такая активная работа повышает финансовую устойчивость и стабильность отечественного ОПК, подтверждает авторитет России как надежного поставщика военной продукции и технологий, позволяет выстраивать между государствами прочные отношения стратегического партнерства и союзничества».
Президент пожелал сотрудникам и ветеранам Рособоронэкспорта здоровья, успехов и всего самого доброго, выразив уверенность, что коллектив компании сохранит высокие профессиональные стандарты и будет успешно решать поставленные задачи.
Ранее заместитель гендиректора Ростеха Олег Евтушенко сообщил, что компания Рособоронэкспорт за 25 лет увеличила объем экспортных поставок российского вооружения в пять раз.