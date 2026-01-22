Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
За ночь над Россией нейтрализовали 14 украинских беспилотников
В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России.
Над Волгоградской областью перехватили четыре дрона, над Крымом – три, также три нейтрализовали над Ростовской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над Брянской областью поразили два дрона, по одному БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Краснодарским краем.
Отмечается, что с 20.00 мск 21 января до 7.00 мск 22 января перехватили и уничтожили 31 украинский дрон.
Напомним, в среду во второй половине дня средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских БПЛА над Россией.
Утром Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Владикавказа (Беслан), Волгограда (Гумрак), Геленджика, Грозного (Северный), Краснодара (Пашковский) и Магаса.