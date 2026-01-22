За ночь над Россией нейтрализовали 14 украинских беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Волгоградской областью перехватили четыре дрона, над Крымом – три, также три нейтрализовали над Ростовской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Брянской областью поразили два дрона, по одному БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Отмечается, что с 20.00 мск 21 января до 7.00 мск 22 января перехватили и уничтожили 31 украинский дрон.

Напомним, в среду во второй половине дня средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских БПЛА над Россией.

Утром Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Владикавказа (Беслан), Волгограда (Гумрак), Геленджика, Грозного (Северный), Краснодара (Пашковский) и Магаса.