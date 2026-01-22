ОКР зарегистрировал единый талисман сборной страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Олимпийский комитет России зарегистрировал в Роспатенте новый единый талисман национальной сборной, сообщает РИА «Новости». Символом стал бурый мишка, вдохновленный официальным маскотом Олимпиады-1980, который теперь будет представлять российских спортсменов на всех международных соревнованиях.

Заявку на регистрацию нового талисмана подали еще в июле 2025 года, а уже в январе Роспатент одобрил решение. «Обновленный талисман олимпийской сборной представляет собой бурого мишку в полный рост с медалью на груди, где изображен логотип Олимпийского комитета России», говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК пригласил лыжников Коростелева и Непряеву на Олимпиаду.

Украина потребовала отстранить спортсменов с России и Белоруссии от участия в Олимпиаде-2026.

МОК отказался вводить санкции против спортсменов из США после их участия в операции в Венесуэле.