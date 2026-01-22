Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «Лукойла» – 28 февраля.0 комментариев
ОКР зарегистрировал единый талисман сборной страны
Олимпийский комитет России зарегистрировал в Роспатенте единый талисман сборной страны в виде мишки, созданного на основе официального маскота 1980 года.
Олимпийский комитет России зарегистрировал в Роспатенте новый единый талисман национальной сборной, сообщает РИА «Новости». Символом стал бурый мишка, вдохновленный официальным маскотом Олимпиады-1980, который теперь будет представлять российских спортсменов на всех международных соревнованиях.
Заявку на регистрацию нового талисмана подали еще в июле 2025 года, а уже в январе Роспатент одобрил решение. «Обновленный талисман олимпийской сборной представляет собой бурого мишку в полный рост с медалью на груди, где изображен логотип Олимпийского комитета России», говорится в сообщении.
