  • Новость часаГлава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Венесуэльский проект Трампа лишился ключевой поддержки
    Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ
    TWZ: США испытывают на Украине мобильные вездеходы для борьбы с дронами
    По факту смерти младенцев в роддоме Новокузнецка возбуждено уголовное дело
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Американист дал оценку законопроекту в Конгрессе США об аннексии Гренландии
    Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен
    «Лента» объявила о покупке сети гипермаркетов «OBI Россия»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    27 комментариев
    13 января 2026, 14:51 • Новости дня

    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле

    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    13 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.

    Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.

    Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    Комментарии (5)
    12 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Комментарии (14)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу

    Эксперт Юшков: ExxonMobil разошлась с Трампом во мнении о рентабельности работы в Венесуэле

    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Американские нефтяные гиганты ведут торг с Белым домом об инвестициях в Венесуэлу. Дональду Трампу нужны эти вложения, чтобы показать успех своей внешней политики, но компании считают его идею нерентабельной и рискованной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя раздражение Белого дома из-за публичного отказа ExxonMobil работать в Венесуэле.

    «Скептицизм ExxonMobil относительно работы в Венесуэле объясним: ранее у компании национализировали активы в этой стране», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, ExxonMobil в принципе не против работы в Южной Америке. «Например, она инвестировала много средств в соседнюю Гайану и стала там основным игроком, постоянно наращивая добычу. Условия там безопасные, негативного опыта нет, отношения с властями хорошие», – отметил он.

    Важным фактором эксперт назвал и географию: «В Гайане добыча ведется на шельфе, не затрагивая континентальную часть. Это тоже гарантия безопасности – физически сложно отнять активы на шельфовом месторождении».

    Юшков также напомнил, что Гайана не входит в ОПЕК+, в отличие от Венесуэлы – сооснователя организации. «С точки зрения нынешних законов ExxonMobil просто удобнее работать в других странах. Именно это и имел в виду гендиректор компании Даррен Вудс. Поэтому я бы говорил не о конфликте, а о торге между бизнесом и Белым домом», – сказал аналитик.

    Суть этого торга, по его мнению, в следующем: «Трамп хочет, чтобы нефтяные компании наглядно показали: смещение Мадуро ведет к улучшениям. Для этого нужны инвестиции в Венесуэлу. Но государство США вкладываться не будет. Поэтому Белый дом предлагает ExxonMobil и другим гигантам самим вложить деньги, увеличив там добычу».

    Однако для самих компаний это «невыгодно и вредно», подчеркнул эксперт. «Глава ExxonMobil сказал об этом открыто. Если США выдадут своим компаниям лицензии, не снимая санкций, это обрушит цены на нефть. Цены на углеводороды и так низкие. Инвестиции в десятки миллиардов для наращивания добычи обвалят их еще сильнее. Пострадают и местные проекты этих компаний, и любые их другие активы, включая американские», – резюмировал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле. Гнев главы Белого дома вызвал скептицизм руководителя компании Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – заявил Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    «Наши активы там уже дважды конфисковались», – напомнил Вудс, добавив, что для нового входа компании в Венесуэлу потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал американские компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Также присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что его компания является крупнейшим держателем негосударственных кредитов в Венесуэле, и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA. Трамп ответил, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа. «Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, потому что это была их вина», – сказал глава Белого дома.

    В минувшую субботу Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам изымать доходы, связанные с продажей венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах казначейства США. Exxon, ConocoPhillips и Chevron – три крупнейших американских производителя нефти – на протяжении нескольких десятилетий были наиболее значимыми партнерами PDVSA. Правительство покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса национализировало отрасль в период с 2004 по 2007 год.

    Chevron провела переговоры о партнерстве с PDVSA и осталась работать в стране, а ConocoPhillips и Exxon покинули Венесуэлу и подали арбитражные иски. Согласно решениям судов, Венесуэла теперь должна ConocoPhillips и Exxon в общей сложности более 13 млрд долларов за экспроприацию активов.

    Вице-президент Chevron Марк Нельсон уже заявил, что его компания готова в полтора раза увеличить добычу в Венесуэле с нынешних 240 тыс. баррелей в сутки. По некоторым оценкам, для возрождения нефтяной промышленности страны и ликвидации последствий неэффективного управления потребуется 100 млрд долларов и десятилетний срок, пишет Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как эта ситуация может сказаться на экономике России.

    Комментарии (3)
    13 января 2026, 10:53 • Новости дня
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    @ PvkCenter

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилось видео работы украинских вооруженных сил с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    Кадры с применением новой системы обнародовал командный центр воздушных сил Украины, передает The War Zone.

    В ролике зафиксирован пуск двух ракет AGM-114 Hellfire, предположительно по российским беспилотникам, при этом в небе видны трассирующие снаряды. В октябре прошлого года в Сети уже появлялась размытая версия этого видео, на которой невозможно было распознать тип техники.

    Свежие фотографии раскрыли детали: Tempest размещена на легком вездеходе Can-Am Maverick X3, имеет модульную конструкцию и оснащена радаром миллиметрового диапазона, позволяющим обнаруживать и сопровождать цели на малых и средних дистанциях.

    На корпусе также видны антенны пассивной радиочастотной системы, что позволяет выявлять дроны по сигналам их управления без демаскирующего излучения с самой установки.

    Tempest использует тактику «выстрелил и ушел», позволяющую быстро менять позицию после атаки, и снижающую риск ответного удара. Комплекс создан с использованием коммерческих комплектующих, что удешевляет и ускоряет производство по сравнению с классическими системами.

    В качестве основного вооружения используется версия ракеты AGM-114L Hellfire Longbow с радиолокационным наведением и дальностью до восьми километров. Эта модификация предназначена для борьбы с беспилотниками, вертолетами и некоторыми типами крылатых ракет, но против самолетов ее эффективность ограничена малой дальностью.

    В США Tempest была представлена компанией V2X в октябре прошлого года, однако о поставках этих систем на Украину официально не сообщалось. Стационарная версия комплекса также предлагается для защиты важных объектов, но неизвестно, поставлялась ли она Киеву.

    В декабре генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что военный блок обеспечит киевский режим «плотным потоком» вооружений.

    Комментарии (5)
    12 января 2026, 19:12 • Новости дня
    Посол России рассказал об условиях содержания Мадуро в американской тюрьме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится в тюрьме и, по информации его адвокатов, содержится в нормальных условиях, не выражая недовольства. Об этом рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    Дипломат в эфире Первого канала отметил, что у адвокатов Мадуро нет претензий к условиям содержания их подзащитного. По словам Мелик-Багдасарова, Мадуро «подтверждает, что намерен твердо стоять до конца и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла», передает ТАСС.

    Накануне сын Мадуро Герра сообщил, что президент Венесуэлы, который вместе с супругой находится в тюрьме в Нью-Йорке, передает, что у него все хорошо.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.

    Комментарии (7)
    13 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле

    Американист Дробницкий: Проект Трампа в Венесуэле саботирует глубинное государство в США

    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле
    @ Imago/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крупнейшие американские нефтяные компании не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они понимают, что в стране нарастает политическая нестабильность, а в самих США мешать развитию венесуэльских проектов будет Демпартия, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле.

    «Скептицизм американских нефтяников в части Венесуэлы объясняется не только экономическими факторами, но и осознанием общей нестабильности в Боливарианской республике», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. «Они понимают, что наведение порядка в стране может затянуться. При этом работа нефтегазового сектора обеспечивалась за счет тонкого внутриполитического баланса, который сейчас нарушен», – указал аналитик.

    «При этом, судя по всему, Трамп сам не в полной мере понимал, как будет действовать на территории страны в случае успеха операции. После наскока и свержения Мадуро он по традиции уперся в реальности, что называется, «на земле». Суть в том, что в Венесуэле обстановка в некотором смысле схожа с Афганистаном: сильные родоплеменные связи, а также разрозненные вооруженные группировки», – пояснил спикер.

    «Кроме того, даже внутри новых властей Венесуэлы уже начались разногласия, которые, скорее всего, будут усугубляться. Помимо этого, в стране действуют многочисленные агенты и неформальные организации Демократической партии. Они готовы вставлять палки в колеса любым проектам Трампа. Те, кого они в конечном счете приведу к власти, будут проводить собственную политику. И в ней не найдется места тем нефтяникам, которые поддержали главу Белого дома», – продолжил собеседник.

    «Более того, саботировать проекты Трампа в Венесуэле будет и так называемое глубинное государство внутри самих США. К тому же, в случае ослабления нынешней администрации, Конгресс может «вызвать на ковер» руководителей американских нефтяных гигантов и поставить вопрос о законности их действия на венесуэльской территории», – объяснил политолог.

    «Главы Exxon, ConocoPhillips и других компаний все это прекрасно понимают, и не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они видят, что все держится на слове Трампа. Но его заявления периодически меняются, да и президентство не вечно. Единственная ошибка, которую совершил Вудс, это несогласие с Трампом во всеуслышание. Я думаю, впредь нефтяной топ-менеджмент будет действовать более тонко, оттягивая окончательный ответ», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп разозлился на руководство нефтегиганта ExxonMobil и пригрозил компании недопуском к работе в Венесуэле. Причиной стал скептицизм главы корпорации Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – сказал Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    Он также напомнил, что активы компании уже «дважды конфисковались». Теперь же, для нового входа корпорации в Венесуэлу, потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он также пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Примечательно, что присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая венесуэльскую государственную компанию PDVSA. На что Трамп пообещал, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа.

    Комментарии (2)
    13 января 2026, 03:23 • Новости дня
    В зоне СВО уничтожены около 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители российских силовых структур сообщили, что с начала спецоперации из числа воевавших на стороне ВСУ наемников из Колумбии было уничтожено около 750 человек.

    «Как минимум уже 750 наемников в ВСУ из Колумбии было ликвидировано с конца февраля 2022 года в зоне СВО», – сообщили силовики ТАСС.

    В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел наладить контакт с украинскими властями для освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, завербованных ВСУ.

    3 декабря нижняя палата парламента Колумбии одобрила законопроект о присоединении страны к международной конвенции по борьбе с вербовкой наемников.

    До этого российское военное ведомство сообщало, что в рядах ВСУ действуют выходцы из разных стран, причем киевский режим использует их как «пушечное мясо».

    Минобороны России в марте 2024 года заявляло о прибытии на Украину 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожены были 5 962 человек. Наибольшее число прибыло из Польши и Грузии – из 2 960 поляков были уничтожены 1 497, из 1 042 грузин – 561 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, списки погибших на Украине наемников включали советников из США, ФРГ, Британии. ВС России обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой. Боевики ВСУ и наемники потребовали у жителей Одессы и Херсона купить им алкоголь.

    Комментарии (2)
    12 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Белый дом анонсировал захват новых танкеров из Венесуэлы

    Белый дом заявил о планах захвата вышедших из Венесуэлы без разрешения США танкеров

    Белый дом анонсировал захват новых танкеров из Венесуэлы
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон намерен и дальше задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт подчеркнула, что президент Дональд Трамп «очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение США, будут покидать Венесуэлу». По ее словам, администрация продолжит захватывать суда, не имеющие государственной принадлежности или не обладающие разрешением на торговлю от американской стороны, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что задержание нефтяного танкера состоялось при координации между властями США и временным руководством Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Береговая охрана США провела операцию по задержанию нефтяного танкера Olina у берегов Тринидада. США ранее уже прибегали к агрессивным акциям на море в рамках противостояния с Венесуэлой. В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти.

    Комментарии (5)
    12 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о невозможности повторения венесуэльского сценария в стране

    Госсекретарь Совбеза Вольфович: Сценарий Венесуэлы в Белоруссии нереален

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сценарий развития событий по венесуэльскому сценарию в Белоруссии невозможен, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

    Он прокомментировал телеканалу «Первый информационный» ситуацию в Венесуэле после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко, посвященного вопросам охраны государственной границы, передает РИА «Новости»

    Вольфович отметил, что в Венесуэле сыграл свою роль фактор предательства по отношению к президенту и действующей власти. «Вот так беспардонно, безопасно пролететь по территории чужого государства вертолетами, и не получив никаких предупредительных даже выстрелов, – на нашей территории это невозможно», – сказал он.

    Госсекретарь подчеркнул, что белорусские военнослужащие не способны на предательство, а народ республики не может предать своего президента.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Комментарии (6)
    12 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал себя спасителем НАТО на фоне спора о Гренландии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию.

    Президент США Дональд Трамп объявил себя спасителем НАТО, об этом сообщает РИА «Новости». В понедельник на фоне разногласий внутри альянса из-за обсуждения владения Гренландией Трамп написал в соцсети Truth Social: «Я тот, кто спас НАТО!!!».

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее подчеркнула, что слова американского президента о необходимости Гренландии стоит воспринимать всерьез. Она также отметила, что возможная агрессия со стороны США против члена НАТО приведет к остановке всех процессов в альянсе.

    Заявления Фредериксен прозвучали на фоне обсуждения притязаний США на территорию Гренландии и вызвали широкий резонанс среди членов НАТО. В Вашингтоне обсуждают перспективы усиления американского влияния в Арктике через контроль над островом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США Дональду Трампу.

    Евросоюз намерен увеличить расходы на Гренландию до примерно 530 млн евро за семь лет с 2028 по 2034 год.

    Комментарии (4)
    13 января 2026, 06:57 • Новости дня
    Немецкие СМИ узнали шокирующие подробности о мобилизации на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Молодой украинец 26 лет из Одессы описал шокирующие условия во время мобилизации: насилие на улицах, поддельные документы, коррумпированные врачи, всё это увидел корреспондент немецкой Berliner Zeitung.

    «В интернете много видео и историй о том, как они [люди из ТЦК] издеваются над людьми. Украинские власти утверждают, что это провокации и отдельные инциденты, раздутые российской пропагандой. Но я сам это пережил и до сих пор видел десятки подобных случаев среди своих товарищей. Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства», – приводит Berliner Zeitung (BZ) рассказ украинца.

    По его словам, два автобуса отлавливали мужчин по его району, он тоже попался.

    «Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», – пояснил он.

    При этом никто не знает, что это за люди – полицейские или из частных охранных фирм, а может быть, военные? Украинец рассказал, что только факт того, что он крупнее и сильнее человека в штатской одежде, спас его от избиений и серьезного вреда здоровью.

    «Он просто разорвал мою куртку, когда бросил меня на землю», – добавил он.

    А потом забрали телефон, куда-то увезли и заперли в подвале. А на утро – псевдомедосмотр с грубыми и агрессивными якобы врачами. BZ пишет, что многие упрекают систему за коррупцию, но для ещё большего количества людей она стала выходом.

    «Многие украинцы <...> просто откупаются от проблем и больше ничего не слышат  о мобилизации. Также регулярно поступают сообщения о врачах, выдающих поддельные справки о нетрудоспособности за деньги», – пишет издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность. В Житомирской области Украины у ТЦК умер мужчина, признанный годным к службе.

    Сотрудник ТЦК в городе Вишневое, расположенном под Киевом, во время насильственной мобилизации толкнул беременную женщину. А во Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб при задержании мужчины.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 04:55 • Новости дня
    В подполье Херсона рассказали, кто обрадовался удару «Орешником»

    Tекст: Катерина Туманова

    Многие мирные граждане Одессы, Запорожья, Херсона и Николаева выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом, рассказали в антифашистском подполье города Херсон.

    Представитель антифашистского подполья города Херсон отметил, что впервые столь мощная атака пришлась по западной Украине, что вызвало большой резонанс. По его словам, местные жители юго-востока Украины восприняли это как возмездие историческим виновникам происходящего.

    «Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что мол наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на 9 января ВС России нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником». Минобороны сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США. Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником».


    Комментарии (0)
    13 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Силовики сообщили, как Зеленский одобрил похищения людей 225-м полком ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал действия 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, бойцы которого похищали военных из смежных подразделений и удерживали в подвалах, сообщили представители российских силовых структур.

    По данным российских силовых структур, похищения украинских военнослужащих из смежных подразделений боевиками 225-го отдельного штурмового полка были одобрены лично Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Эти события вызвали огромный резонанс в украинском обществе. Многие блогеры-миллионники высказались на эту тему с резкой критикой командования 225 ОШП и ВСУ в целом, а отдельные напомнили о методах, которыми командиры 225-ки запугивают новобранцев и мобилизованных. Однако Зеленскому затея с похищением людей очень зашла. В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк, о чем сразу же поспешил поделиться у себя в соцсетях командир полка Олег Ширяев», – сообщил источник.

    Он добавил, что изначально руководство 225-го полка не получало указаний похищать людей из других подразделений, включая 108-ю бригаду теробороны.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что на практике «любая банда боевиков Ширяева либо Манько могут совершенно спокойно приехать в соседнее подразделение и набрать себе «мясца» для нового штурма, наплевав на их прямое начальство».

    Напомним, 10 января стало известно о пытках и похищениях в 225-м полку ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Север» узнали, как ВСУ формируют заградотряды на Сумском направлении. «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 03:40 • Новости дня
    Доброволец с позывным «Аман» в одиночку удерживал позицию в течение месяца

    Tекст: Катерина Туманова

    Ион Дмитриев из Якутии, доброволец с позывным «Аман», сумел самостоятельно отбить шесть контратак ВСУ и удерживать позицию в селе Бурлацкое в ДНР на протяжении месяца.

    Дмитриев отправился добровольцем на спецоперацию и участвовал в зачистке села Бурлацкое в ДНР в феврале 2025 года. После гибели товарищей Дмитриев остался единственным бойцом на позиции, где в течение месяца отражал атаки противника, поддерживая связь с командованием по рации и получая снабжение с помощью дронов, сообщил Telegram-канал RT.

    По его словам, противник не раз пытался прорваться, однако все попытки были пресечены.

    «Я верил, что ко мне придут свои на помощь, и сам себе говорил: нужно ещё немного продержаться», – рассказал «Аман»

    Только через месяц к нему смог пробиться сослуживец-земляк, несмотря на атаки дронов и постоянный обстрел. Вдвоем бойцы успешно выполнили боевую задачу.

    За проявленный героизм Ион Дмитриев был награжден орденом Мужества.

    «Я делал только то, что должен был. Это наш долг, наша работа!» – ответил герой на вручении награды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Российский боец 17 часов удерживал украинскую разведгруппу в лесополосе. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 12:37 • Новости дня
    Журналистка заявила о наличии у США вызывающего «гаванский синдром» оружия

    Журналистка Ингбер заявила о наличии у США вызывающего гаванский синдром оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Американские спецслужбы получили и уже испытали устройство, которое, как предполагается, способно вызывать симптомы так называемого «гаванского синдрома», сообщила бывшая сотрудница госдепартамента и радиостанции NPR Саша Ингбер.

    Журналистка и бывшая сотрудница госдепартамента Саша Ингбер сообщила на платформе Substack, что у правительства США имеется устройство, которое, как считается, вызывает «гаванский синдром», передает РИА «Новости».

    По ее словам, несколько месяцев назад спецподразделение США изъяло это оружие в ходе операции, однако другой источник сообщает, что устройство могли приобрести, а не захватить. Ингбер уточнила, что устройство сейчас находится в ведении Пентагона и уже прошло испытания.

    Журналистка начала задавать вопросы источникам после появления в соцсетях интервью человека, представленного как сотрудник службы охраны лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который рассказал, что охранники были «выведены из строя» неизвестным образом во время захвата президента. Репост этого интервью сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    В конце 2024 года специальный комитет по разведке сената США рекомендовал собирать информацию о новых технологиях иностранных противников, включая направленное энергетическое оружие, несмотря на вывод разведсообщества о том, что «гаванский синдром» не связан с иностранными государствами.

    Проявления «гаванского синдрома» впервые были зафиксированы у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а затем в Китае и других странах. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, общее число пострадавших составляет несколько сотен человек.

    Напомним, разведка США признала, что «гаванский синдром» не связан с действиями других стран, в том числе России. Проявления синдрома – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые были зафиксированы у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах.

    Венесуэльский военный сообщил, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе американские военные применили устройство, вызывающее сильную боль в голове и кровотечение из носа.

    Американские военные задействовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.

    Комментарии (2)
    Главное
    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»
    Bloomberg: Торговое перемирие США и Китая может сорваться из-за Ирана
    Шор указал на признание Санду в желании «убить» Молдавию
    Россия заявила протест Польше из-за задержания археолога Бутягина
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    СК начал проверку стриптиза Санта-Клаусов в Нижнем Тагиле
    Жительницы Новокузнецка рассказали об угрозах здоровью в местном роддоме

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Венесуэльский проект Трампа лишился ключевой поддержки

    Крупнейшие нефтяные гиганты США скептически встретили план президента Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу. По мнению корпораций, вести бизнес в Венесуэле очень рискованно. В экспертной среде полагают, что дело не только в экономической составляющей. Почему американские нефтяники не поддержали главу Белого дома? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации