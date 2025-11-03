Тренер сербского клуба «Раднички 1923» умер во время футбольного матча

Тренер сербского футбольного клуба «Раднички 1923» Жижович умер во время матча

Tекст: Мария Иванова

Главный тренер сербского футбольного клуба «Раднички 1923» Младен Жижович скончался после того, как почувствовал себя плохо прямо во время гостевого матча чемпионата Сербии против «Младости», передает ТАСС.

Как сообщил журналист Александар Илич в соцсети X, трагедия произошла на 22-й минуте встречи, когда тренеру внезапно стало плохо.

По данным портала Tek Saha, Жижовича экстренно доставляли в больницу, однако по дороге он погиб. Матч был немедленно остановлен при счете 2:0 в пользу «Раднички 1923».

Младену Жижовичу было 44 года. Он возглавил клуб «Раднички 1923» в 2025 году, а до этого работал главным тренером в боснийских командах «Зриньски» и «Слобода», а также в албанском клубе «Шкупи». В бытность футболистом Жижович играл за «Зриньски», «Борац» и «Радник» и дважды становился обладателем Кубка Боснии и Герцеговины.

За национальную сборную Боснии и Герцеговины он успел провести два матча. Коллеги и футбольное сообщество выражают соболезнования в связи с его смертью.

Напомним, в сентябре бывший футболист сборной Сербии Деян Милованович скончался во время футбольного матча.

Ранее футболист подольского клуба «Парковый» Артем Калмыков скончался во время матча чемпионата Московской области по футболу.