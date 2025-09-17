Бывший футболист сборной Сербии Милованович скончался во время матча

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший полузащитник сборной Сербии по футболу Деян Милованович скончался на 42-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Црвены Звезды». По информации французского издания L'Equipe, трагедия произошла во время товарищеского матча – у спортсмена случился сердечный приступ прямо на поле.

Милованович был воспитанником белградской «Црвены Звезды», за которую выступал с 2001 по 2008 год. Также в разное время он играл за французский «Ланс», греческий «Паниониос» и сербский «Важдовац». В составе молодежной сборной Сербии он участвовал в трех чемпионатах Европы, а в 2004 году представлял страну на Олимпийских играх.

За основную национальную команду Сербии Милованович провел две встречи, однако результативными действиями не отметился.

