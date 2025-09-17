Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Бывший футболист сборной Сербии Милованович скончался во время матча
На 41-м году жизни скончался бывший полузащитник сборной Сербии Деян Милованович, у которого во время товарищеского матча произошел сердечный приступ, сообщает пресс-служба «Црвены Звезды».
Бывший полузащитник сборной Сербии по футболу Деян Милованович скончался на 42-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Црвены Звезды». По информации французского издания L'Equipe, трагедия произошла во время товарищеского матча – у спортсмена случился сердечный приступ прямо на поле.
Милованович был воспитанником белградской «Црвены Звезды», за которую выступал с 2001 по 2008 год. Также в разное время он играл за французский «Ланс», греческий «Паниониос» и сербский «Важдовац». В составе молодежной сборной Сербии он участвовал в трех чемпионатах Европы, а в 2004 году представлял страну на Олимпийских играх.
За основную национальную команду Сербии Милованович провел две встречи, однако результативными действиями не отметился.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верхней Пышме после тренировки скончались во сне два футболиста. В Уругвае во время матча 27-летний футболист потерял сознание и умер позже в больнице. В Татарстане мужчина умер во время футбольного матча.