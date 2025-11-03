Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.3 комментария
Общество «Знание» представило лучшие фото народов России и СНГ
В Национальном центре «Россия» открылась фотовыставка, где представлены 60 лучших работ, посвященных уникальному многообразию народов страны и СНГ.
Фотовыставка «Знание.Россия – Народы России» открылась в Москве в Национальном центре «Россия» накануне Дня народного единства. В экспозиции можно увидеть 60 работ, отобранных по итогам конкурса в четырех номинациях: «Национальные танцы», «Национальные свадьбы», «Самобытная Россия: предметы и пейзажи» и «Дети России».
В церемонии открытия участвовал секретарь Совбеза Сергей Шойгу, который уделил особое внимание портретам героев специальной номинации. В нее вошли выдающиеся представители профессий, внесшие значительный вклад в российское общество: гвардии полковник Владимир Жога, летчик-космонавт Сергей Крикалев, пилот Дамир Юсупов, офтальмолог Святослав Федоров и музыкальный руководитель Валерий Гергиев. «Мы все вместе гордимся нашими героями, вместе поддерживаем наших бойцов», – подчеркнул Сергей Шойгу.
Фотоконкурс организован Гильдией межэтнической журналистики и поддержан Российским обществом «Знание» для демонстрации многонационального единства России. Выставка открыта для посещения до 3 декабря 2025 года. Помимо фотовыставки, Шойгу представили экспозицию «Аллея славы» о выдающихся российских спортсменах, подготовленную совместно с Минспортом России.
Кроме того, на международном фестивале лекторы общества провели просветительские сессии. Среди них выступили художник и академик Олег Молчанов, а также учитель истории и лауреат городского конкурса Александр Оджо, принявшие участие в тематических дискуссиях о национальных символах.