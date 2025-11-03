Глава Минобороны Бельгии опроверг угрозу «стереть Москву с лица земли»

Глава Минобороны Бельгии Франкен опроверг угрозу «стереть Москву с лица земли»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Франкен в интервью RTBF заявил, что не угрожал «стереть Москву с лица земли», передает РИА «Новости».

По его словам, ответственность за спорную формулировку несет бельгийская газета De Morgen, которая, как считает министр, «очень злобно, неверно и несправедливо» интерпретировала его ответ.

Он уточнил, что в действительности в беседе с журналистом другой бельгийской газеты Humo говорил только о принципах взаимного ядерного сдерживания НАТО.

Франкен подчеркнул, что отвечал на вопрос, намерена ли Россия нанести ядерный удар по Брюсселю, и высказал мнение, что Путин не пойдет на этот шаг из-за ожидаемых серьезных последствий.

Франкен заявил, что De Morgen сделала ложный заголовок, вырвав из контекста его слова. Министр подчеркнул, что никогда не говорил о намерении «стереть Москву с лица земли» и считает подобную интерпретацию крайне несправедливой. Он добавил, что именно искаженный заголовок спровоцировал волну реакций как внутри Бельгии, так и за рубежом, в том числе и в России.

Ранее российское посольство в Бельгии подвергло критике публикации в местных СМИ, назвав заявления, появившиеся в De Morgen, ненормальными и опасными для европейской безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что слова официальных лиц Бельгии об уничтожении Москвы недопустимы.

Российское посольство назвало угрозы Франкена маразмом.

