  • Новость часаПодполье сообщило о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европу склеивают «военным Шенгеном»
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    Командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске
    Трамп: С королевской семьей Британии случилась ужасная вещь
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России
    МиГ-31 России выпустили «Кинжалы» по аэродрому ВСУ Озерное
    Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    Командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    7 комментариев
    3 ноября 2025, 11:54 • Новости дня

    Глава Пентагона впервые за восемь лет посетил границу двух Корей

    Пит Хегсет посетил совместную зону безопасности двух Корей в Пханмунчжоме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры обороны США и Южной Кореи впервые за восемь лет вместе осмотрели Совместную зону безопасности на демаркационной линии между двумя странами.

    Министр обороны США Пит Хегсет посетил совместную зону безопасности (JSA) на межкорейской границе вместе с главой минобороны Южной Кореи Ан Гю Бэком, передает РИА «Новости».

    Визит включает осмотр JSA, расположенной в Пханмунчжоме, а также демилитаризованной зоны на границе между двумя государствами.

    Главы оборонных ведомств двух стран впервые за восемь лет осуществили такой совместный визит в Совместную зону безопасности. Хегсет пробудет в Южной Корее до 4 ноября и также примет участие в заседании Комитета по безопасности Республики Корея и США (SCM).

    Ранее Хегсет заявил, что значение его визита в демилитаризованную зону будет определяться на уровне президента США.

    «В США осознают угрозу КНДР и не закрывают на нее глаза», – подчеркнул глава Пентагона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона назвал решение о ядерных испытаниях шагом к снижению конфликтов.

    США начали развертывать военную группировку в Карибском бассейне.

    Пентагон готовится к военным действиям против Нигерии.

    2 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России

    Адмирал Попов сообщил о начале действия системы «Посейдон»+АПЛ в России

    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спуск на воду атомной подлодки «Хабаровск» ознаменовал начало работы системы «Посейдон»+АПЛ, которая обеспечит безопасность России с западных и восточных морских направлений, заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

    По словам Попова, спуск атомной подводной лодки «Хабаровск» стал отправной точкой для внедрения системы «Посейдон»+АПЛ: с этого момента Россия получила возможность обеспечивать морскую безопасность как на западе, так и на востоке, передает РИА «Новости».

    По словам Попова, экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород» и первая серийная «Хабаровск» составят основу функционирования системы, позволяющей контролировать обе стратегически важные акватории вокруг России. Он подчеркнул важность увеличения количества подлодок проекта «Хабаровск» в перспективе.

    Вячеслав Попов отметил, что перед запуском серийного производства все ключевые технологии были апробированы на «Белгороде». На основе этих наработок и строилась первая серийная атомная подводная лодка новой системы.

    «Сначала делается опытный экземпляр, на котором апробируются все технологии, затем запускается серийное производство», – подчеркнул адмирал.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон».

    В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Адмирал Виктор Кравченко подтвердил, что подлодка «Хабаровск» построена специально для ядерного подводного комплекса «Посейдон».

    Комментарии (9)
    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    Комментарии (10)
    3 ноября 2025, 09:00 • Видео / Время удивительных историй
    История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

    Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 18:25 • Новости дня
    «Калашников» анонсировал запуск серийного производства ЗРК «Крона»

    Tекст: Ольга Иванова

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    О начале серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС. Разработка комплекса находится на высокой стадии готовности, и уже сейчас концерн предлагает его потенциальным заказчикам.

    Лушников подчеркнул: «Комплекс [ЗРК „Крона“] в высокой степени готовности. Мы его уже всем предлагаем. И сейчас мы на очередном этапе встреч будем отрабатывать вместе с заказчиком все вопросы. Нет никаких сомнений, что в 2026 году он будет готов к серийному производству. Там хорошая ракета 9М340, интересная система управления. И все это относительно недорого для комплекса такого класса».

    На данный момент продолжается согласование деталей с основным заказчиком, что должно завершиться к моменту запуска производства в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» прошел успешные испытания в зоне спецоперации и отметился высокими защитными и терморегуляционными свойствами. Концерн «Калашников» запустит серийное производство FPV-дронов проекта «Архангел» на своих предприятиях. Также компания занимается подготовкой операторов и инструкторов для работы с этими беспилотниками.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»

    Адмирал Кравченко: АПЛ «Хабаровск» проектировалась как носитель «Посейдона»

    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Атомная подводная лодка «Хабаровск», спущенная на воду на заводе «Севмаш», была специально разработана для новейшего ядерного подводного комплекса «Посейдон», сообщил бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

    По словам Кравченко, АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса «Посейдон». Адмирал отметил, что проектирование и строительство лодки было полностью подчинено задачам оснащения такими комплексами, передает РИА «Новости».

    Кравченко также уточнил, что цикл заводских и государственных испытаний займет не более полугода, учитывая актуальные требования и сроки.

    Ранее в Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Аналитик Борис Джерелиевский отметил, что подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему скрытно двигаться на большой глубине.

    Комментарии (8)
    1 ноября 2025, 21:25 • Новости дня
    Белоусову представили патрульный корабль для льдов Арктики

    Белоусову представили патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

    Белоусову представили патрульный корабль для льдов Арктики
    @ tvzvezda.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Головной корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» был продемонстрирован министру обороны России в рамках рабочей поездки по северным регионам, сообщили в Минобороны России.

    Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» был представлен министру обороны России Андрею Белоусову во время его рабочей поездки, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В министерстве уточнили, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев проинформировал Белоусова о назначении корабля. По его словам, «Иван Папанин» предназначен для действий в условиях арктических льдов как самостоятельно, так и в составе группировок Северного флота, что позволит повысить эффективность выполнения задач ВМФ в Арктике.

    В ведомстве также напомнили, что корабль успешно прошел все ледовые испытания и был введен в боевой состав ВМФ России в начале сентября 2025 года.

    Ранее в Северодвинске прошла церемония спуска на воду ракетного атомного крейсера «Хабаровск» под руководством министра обороны России Андрея Белоусова.

    Атомная подводная лодка «Хабаровск» стала носителем подводного аппарата «Посейдон» с ядерными силовыми установками.

    Аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов беспилотников ВСУ по территории Белгородской области различные травмы получили мужчина и двое подростков, один из пострадавших госпитализирован.

    Мужчина и двое подростков пострадали в Грайворонском округе Белгородской области после атак украинских FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Дорогощь были травмированы двое пятнадцатилетних братьев: их госпитализировали бойцы самообороны, после чего их доставят в детскую областную больницу со множественными баротравмами. На месте происшествия осколками повреждена машина и выбито остекление частного дома.

    В самом городе Грайворон взрослый мужчина получил баротравму и осколочное ранение – ему оказали медицинскую помощь, лечение будет проводиться амбулаторно. Зафиксированы повреждения у пяти легковых автомобилей, дрон намеренно атаковал служебную машину пожарной части.

    В других районах зафиксированы повреждения складского помещения сельхозпредприятия, частных домов и социального объекта. Повреждения зафиксированы в селах Бессоновка, Драгунка, Березовка и хуторе Кургашки. Везде удары наносились с применением FPV-дронов, что привело к выбитым окнам, деформации кровли и разрушениям фасадов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо мужчин в Белгородской области получили минно-взрывные и баротравмы, а также осколочные ранения из-за атак дронов ВСУ. Подразделения ПВО в Орловской области отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате удара беспилотников-камикадзе по территории комплекса «Мираторг» в Брянской области пострадал сотрудник.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о повышенной боеготовности армии Тринидада и Тобаго

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы обороны Тринидада и Тобаго приведены в состояние повышенной готовности, всем военнослужащим и офицерам Береговой охраны было предписано явиться на свои базы к вечеру пятницы.

    Вечерняя памятка, разосланная военнослужащим островного государства в Карибском море гласит, что Силы обороны переведены на уровень боевой готовности «Штат 1» – наивысший уровень оперативной готовности.

    Согласно приказу, все военнослужащие должны явиться на свои базы к 18.00, а общий сбор запланирован на 18.30, писала газета Trinidad Express в пятницу, 31 октября.

    Как стало известно из многочисленных разведывательных и военных источников, солдатам приказано вернуться на четыре основные военные базы в Кумуто, Ла-Ромен, Чагуарамас и Лонг-Серкулар, а офицерам Береговой охраны – в Стейблс-Бэй, Галеота-Пойнт и на базу безопасности «Седрос».

    «Это не учения», – подчеркивается в памятке, в которой всем военнослужащим рекомендуется договориться с семьями и подготовиться к возможному карантину.

    Военнослужащим в отпуске, в предпенсионном отпуске или на больничном  предписано оставаться в официальных резиденциях в режиме ожидания, а лицам, находящимся в ежегодном отпуске, быть доступными для дальнейших распоряжений.

    Совещание старших должностных лиц, включая командующего полком, старших сержантов и командиров батальонов, состоялось около 11.00 утра пятницы

    Высокопоставленные военные источники сообщили газете о том, что эта мера предосторожности, переводящая Силы обороны в режим ожидания реагирования на любые потенциальные беспорядки на региональном или национальном уровне.

    Силы обороны Тринидада и Тобаго состоят из четырех подразделений: полка, береговой охраны, воздушной охраны и резерва Сил обороны, которые действуют совместно в целях обеспечения национальной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США совершили кинетический авиаудар по катеру с наркоторговцами в Карибском море. Удары ВС США напугали рыбаков и туристов Карибского бассейна.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов

    ВС России с начала 2025 года освободили более 280 населенных пунктов

    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года, согласно данным еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны.

    «С начала года российские группировки войск освободили 285 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республик, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях», – передает ТАСС.

    Напомним, ранее агентство подсчитало, что Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    Как писала ранее газета ВГЗЛЯД, военкор Громов назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР. Группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске.


    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 05:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил массовые потери ВСУ под Красноармейском ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ понесло большие потери личного состава под Красноармейском (украинское название Покровск), который не собиралось оставлять, поэтому эффективной обороны не было, а укрепить город к наступлению российских войск не успели, считает военный эксперт Виталий Киселев.

    «Даже сегодня они  не подготавливают запасные фортификационные сооружения в Красноармейске для дальнейшего отступления своих войск – тактического бегства в тыл к себе», – сказал он ТАСС.

    По словам Киселева, вероятно, ВСУ начнут использовать жилую застройку для укрепления обороны. Будут снова выгонять из частных домов жителей, угрожая или даже расстреливая их и занимая их дома и подсобные помещения, подвалы и  превращая всю жилпостройку в укрепрайон.

    Военэксперт напомнил, что Киев не планировал сдавать Красноармейск, поэтому укрепления создали только на его восточной и западной окраинах. Времени на полноценную подготовку обороны у ВСУ не хватило, хотя в Брюсселе докладывали об укреплении позиций города.

    Киселев также предположил, что при дальнейшем успехе российской армии в этом направлении Владимир Зеленский вновь обратится за военной помощью к западным спонсорам, так как удержание Красноармейска окажет влияние на контроль днепропетровского направления.

    При этом по данным военэксперта, ВСУ все же пытается усиливать группировку в Красноармейске, только своеобразным контингентом.

    «В Красноармейск отправляют реальный сброд, среди которых огромное количество алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей. То есть то, что пособирали. Их туда просто гонят толпами. Они даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», – сказал Киселев, ссылаясь на данные своих источников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы. Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска. Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    Кроме того, военнослужащие ВС России освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 10:18 • Новости дня
    Пленный военный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный сообщил о тяжелых условиях, в которых оказались его товарищи под Купянском, рассказал сдавшийся в плен украинский военнослужащий Алексей Виндер на видео, опубликованном Минобороны.

    Виндер, попавший в плен под Купянском, рассказал о тяжелом положении бойцов ВСУ на этом участке фронта, передает РИА «Новости». По его словам, солдатам приказали удерживать занятую постройку всего сутки, однако в итоге они провели там три-четыре дня без запасов еды и боекомплекта. «Спасибо российским солдатам, что сдержали свое слово и сохранили нам жизни», – заявил он.

    Виндер уточнил, что он и его товарищи приняли решение сдаться согласно инструкции, которую нашли в листовках, сброшенных российскими военными. Офицер признался, что опасался быть расстрелянным при попытке сдаться, но у него не было другого выхода. Переправа через реку уже оказалась под полным контролем российских дронов и артиллерии, а в самом Купянске было много российских солдат.

    Военнопленный отметил, что в подобной ситуации «невозможно было сидеть уже», и отметил, что сдача позволила ему и сослуживцам сохранить жизнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики рассказали о длительном пребывании солдат ВСУ без провизии под Купянском. Военкор Котенок показал передвижение бойцов по газовым трубам в Купянске. Военкор также назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в город.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Суд приговорил калининградца к шести годам колонии за фейки об армии России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Калининграде вынесли приговор мужчине, размещавшему в соцсети ложную информацию о действиях военных во время спецоперации, ему назначено шесть лет колонии.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, приговор жителю Калининграда вынес суд за распространение ложных сведений о Вооруженных силах России, передает РИА «Новости». Мужчина опубликовал в социальной сети в мае 2022 года сообщения, которые выдавал за достоверные, однако изложенная в них информация о действиях российских военных в ходе специальной военной операции была признана заведомо ложной.

    Суд признал его виновным по статье 207.3 УК РФ за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

    Кроме того, на четыре года ему запрещено заниматься администрированием сайтов или иных информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В сообщении прокуратуры указано, что меры соответствуют тяжести совершенного деяния и публичному характеру нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Павла Сюткина по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Бывший депутат столичной думы Максим Круглов заключен под стражу по обвинению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    ТОФ отработал эвакуацию космонавтов в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В акватории Японского моря прошли масштабные учения сил ТОФ, в ходе которых был успешно эвакуирован спускаемый космический аппарат с «космонавтами», сообщили в пресс-службе флота.

    Как передает РИА «Новости», спасательные силы Тихоокеанского флота совместно с представителями Роскосмоса и Росавиации провели тактико-специальное учение по обнаружению и эвакуации спускаемого космического аппарата при аварийной посадке в Японском море.

    Согласно сценарию учений, поисково-спасательные службы зафиксировали сигналы от радиомаяков аппарата. За осмотр акватории отвечал самолет Ан-26, который быстро определил точные координаты условного объекта и передал их спасательному судну «Фотий Крылов».

    Буксир оперативно прибыл в район, где находился спускаемый аппарат. Водолазная группа с быстроходной лодки установила на космическом корабле надувную платформу и отбуксировала его к спасательному судну. После этого аппарат был поднят на палубу для оказания медицинской помощи, предусмотренной сценарием.

    Затем врачебная команда оценила состояние экипажа. В рамках учения также была проведена эвакуация «космонавтов» беспосадочным методом: зависший над палубой вертолет Ми-8 при помощи лебедки поднял одного из участников учения с судна.

    Начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота Анатолий Сагарев отметил, что флотские спасатели продемонстрировали высокий уровень подготовки и готовность к оперативным действиям при авариях космических аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тихоокеанский флот провел тренировку по отражению атак беспилотных летательных аппаратов и катеров. Корветы «Резкий» и «Герой» начали совместные учения с атомными подводными лодками и комплексами «Бастион». Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров условного противника в Японском море.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Нижегородца осудили на семь лет за взрыв коллекции оружия

    Суд приговорил оружейного блогера к семи годам за взрыв дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителю Нижнего Новгорода назначили наказание после мощного взрыва в многоэтажке, где он хранил незаконную коллекцию боеприпасов и огнестрельного оружия.

    Решение о лишении свободы жителя Нижнего Новгорода было вынесено после инцидента с частичным разрушением девятиэтажного дома на улице Юлиуса Фучика, сообщает РИА «Новости».

    Следствие и суд признали: мужчина незаконно приобрел и хранил в квартире взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы.

    В марте 2024 года в результате неосторожного обращения с этими веществами в его квартире произошел взрыв, который привел к возгоранию и повреждению несущих конструкций дома. Аварийное состояние получила часть дома, два подъезда были признаны непригодными для проживания, а сумма ущерба превысила 341 млн рублей.

    Во время обыска у осужденного обнаружили арсенал оружия, патронов и взрывных устройств разных эпох. В сообщении уточняется, что мужчина вел блог об оружейной коллекции и собирал опасные предметы в своей квартире. По приговору суда, ему назначено семь лет колонии общего режима и штраф в размере 30 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, севастопольские полицейские задержали мужчину, укравшего у родственника фронтовиков ордена, медали и кортики. Власти вернули похищенное имущество владельцу.

    В Ульяновске в многоквартирном доме на четвертом этаже произошел взрыв самогонного аппарата.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 10:52 • Новости дня
    Карни: Канада еще не приняла решение по закупке истребителей F-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Канады пока не определились с масштабами закупки истребителей F-35 у США, рассматривая вопрос участия местной промышленности в проекте, заявил канадский премьер-министр Марк Карни по итогам саммита АТЭС.

    Как сообщил Карни, решение о масштабах закупки американских истребителей F-35 пока не принято, передает ТАСС.

    «Решение еще не принято», – заявил Карни, добавив, что одним из ключевых факторов Министерство обороны страны считает участие канадских предприятий в строительстве самолетов, поскольку речь идет «об очень больших средствах налогоплательщиков».

    В начале октября телеканал CBC со ссылкой на статс-секретаря по военным закупкам Стивена Фера сообщил, что пока Оттава имеет контрактные обязательства только по 16 самолетам из 88, предусмотренных изначальным соглашением, и эти истребители находятся на разных стадиях производства. Дальнейшее исполнение программы остается под вопросом: правительство изучает вариант отказа от закупки всех 88 самолетов.

    В марте Карни намекал, что его кабинет допускает пересмотр контракта на фоне разногласий с США по тарифной политике и наличия альтернатив в лице шведских JAS 39 Gripen. Газета The Globe and Mail писала, что рассматривается приобретение самолетов шведского производства.

    Ранее тендер на поставку новых истребителей для ВВС Канады выиграла компания Lockheed Martin, обойдя Boeing и Saab. Первоначальная стоимость контракта составила 19 млрд канадских долларов, или примерно 13,5 млрд долларов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер-министр Канады распорядился пересмотреть контракт на закупку американских истребителей F-35.

    Израиль отложил поставки F-35 из-за выявленных неисправностей самолетов.

    При этом сообщалось что Британия несет крупные финансовые потери, связанные с приобретением американских F-35.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении шести дронов над регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные расчеты ПВО ликвидировали шесть беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями в первой половине дня.

    Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости. В сообщении ведомства подчеркнули, что с 14:00 до 17:00 первого ноября дежурные средства ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников самолетного типа.

    Всего четыре беспилотных летательных аппарата были поражены над территорией Белгородской области. Еще по одному беспилотнику было уничтожено в небе над Брянской и Курской областями.

    В заявлении Министерства обороны говорится: «Первого ноября с 14:00 до 17:00 дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Брянской и Курской областей».

    На данный момент информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки войск уничтожили около 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины у Константиновки. В ночь с пятницы на субботу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 98 украинских БПЛА. С 2.00 до 3.00 на подлете к Москве силами противовоздушной обороны были уничтожены два вражеских БПЛА.

    Комментарии (0)
    Главное
    Италия и Франция выступили против передачи активов России Киеву
    В Белоруссии заявили о возможности направить миротворцев на Украину
    Автор проекта назвал длину тоннеля через Берингов пролив
    Умерла актриса Инна Штеренгарц
    Обнаружен новый вымерший гигантский медведь уракан Борисяка
    Исследование определило самых востребованных специалистов в России
    Федерация еврейских общин потребовала извинений от муфтия Чечни

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    Европу склеивают «военным Шенгеном»

    Европа продолжает формирование «военного Шенгена» – специального режима для беспрепятственного перемещения войск и вооружений между странами ЕС. В рамках инициативы Брюссель планирует создать фонд транспортной техники для переброски военного оборудования между государствами. Однако чиновники в Европе поняли – за счет этих расходов можно решить старые транспортные проблемы своих регионов, если выдать их за военную необходимость. Но это не значит, что России можно ослабить бдительность. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

      Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    • Трамп довел американцев до голода

      Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    • Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины

      Российские военные сорвали наглую операцию Главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталось высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации