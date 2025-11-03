Глава Пентагона впервые за восемь лет посетил границу двух Корей

Пит Хегсет посетил совместную зону безопасности двух Корей в Пханмунчжоме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр обороны США Пит Хегсет посетил совместную зону безопасности (JSA) на межкорейской границе вместе с главой минобороны Южной Кореи Ан Гю Бэком, передает РИА «Новости».

Визит включает осмотр JSA, расположенной в Пханмунчжоме, а также демилитаризованной зоны на границе между двумя государствами.

Главы оборонных ведомств двух стран впервые за восемь лет осуществили такой совместный визит в Совместную зону безопасности. Хегсет пробудет в Южной Корее до 4 ноября и также примет участие в заседании Комитета по безопасности Республики Корея и США (SCM).

Ранее Хегсет заявил, что значение его визита в демилитаризованную зону будет определяться на уровне президента США.

«В США осознают угрозу КНДР и не закрывают на нее глаза», – подчеркнул глава Пентагона.

