Глава Пентагона впервые за восемь лет посетил границу двух Корей
Пит Хегсет посетил совместную зону безопасности двух Корей в Пханмунчжоме
Министры обороны США и Южной Кореи впервые за восемь лет вместе осмотрели Совместную зону безопасности на демаркационной линии между двумя странами.
Министр обороны США Пит Хегсет посетил совместную зону безопасности (JSA) на межкорейской границе вместе с главой минобороны Южной Кореи Ан Гю Бэком, передает РИА «Новости».
Визит включает осмотр JSA, расположенной в Пханмунчжоме, а также демилитаризованной зоны на границе между двумя государствами.
Главы оборонных ведомств двух стран впервые за восемь лет осуществили такой совместный визит в Совместную зону безопасности. Хегсет пробудет в Южной Корее до 4 ноября и также примет участие в заседании Комитета по безопасности Республики Корея и США (SCM).
Ранее Хегсет заявил, что значение его визита в демилитаризованную зону будет определяться на уровне президента США.
«В США осознают угрозу КНДР и не закрывают на нее глаза», – подчеркнул глава Пентагона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона назвал решение о ядерных испытаниях шагом к снижению конфликтов.
