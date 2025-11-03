Исследование определило самых востребованных специалистов в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Данные сервиса hh.ru показали, что в июле–сентябре 2025 года самым популярным запросом работодателей становятся повара, пекари и кондитеры. Количество размещенных вакансий для этих профессий превысило 63,5 тысяч, а медианная зарплата увеличилась с начала года на 8,5 тыс. рублей и достигла 72,6 тысяч, передает РИА «Новости».

Второе место по востребованности заняли администраторы: для них размещено почти 49 тыс. объявлений. Размер зарплаты для администраторов вырос с начала года на 3,4 тыс. рублей и превысил 58 тыс. рублей.

Официанты, бармены и бариста оказались на третьей строчке рейтинга. В третьем квартале работодатели разместили 35,2 тыс. объявлений, средняя зарплата для них составила 67,7 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. рублей больше по сравнению с началом года.

Среди наиболее высокооплачиваемых специалистов оказались автослесари – для них показатель средней зарплаты достиг 121 тыс. рублей, а количество новых вакансий превысило 21 тыс. Рост зарплатной медианы по автослесарям с начала года составил 11,4 тыс. рублей.

Эксперты также отметили сбалансированность спроса на рабочие и офисные профессии, где востребованы инженерные специальности, экономисты, специалисты по охране труда и подбору персонала. «Рынок труда демонстрирует достаточно сбалансированный спрос на категории разных специальностей», – говорится в исследовании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предсказали, что к 2030 году на рынке труда будут востребованы рабочие профессии, которые трудно автоматизировать. Искусственный интеллект не сможет заменить таких специалистов, как сантехники и парикмахеры. Компании Эн+ и РУСАЛ решили подготовить 6,5 тыс. специалистов для нужд российской промышленности.