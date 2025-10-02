Эн+ и РУСАЛ решили подготовить 6,5 тыс специалистов для промышленности

В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Эн+ и РУСАЛ начали подготовку специалистов для энергетики, металлургии, цифровой сферы
Около 6,5 тысяч рабочих и специалистов пройдут обучение в колледжах и техникумах до 2030 года в рамках федеральной программы.
Обучение специалистов организовано на базе 34 учебных заведений и проводится в 12 кластерах, передает ТАСС. Суммарные инвестиции Эн+ и РУСАЛ в образовательную инфраструктуру превышают 400 млн руб.
Образовательные программы охватывают энергетику, металлургию, цифровую промышленность, угольную отрасль и другие ключевые направления.
Учебный процесс максимально приближен к реальным условиям производства с участием наставников из числа сотрудников компаний.«
Студенты получают повышенные стипендии, проходят оплачиваемые стажировки и гарантированное трудоустройство при заключении целевого договора. Количество образовательных партнеров продолжает расти.
Заместитель генерального директора Эн+ Наталья Альбрехт отметила: «Первые специалисты, подготовленные в рамках «Профессионалитета», пришли на работу в наши компании в 2024 г. и показывают отличный уровень мастерства. В этом году мы трудоустраиваем уже сотни выпускников. Благодаря программе среднее профессиональное образование сегодня звучит гордо. Она позволяет нам не просто обучать, а формировать профессионалов, которые приходят на предприятие уже готовыми к работе. Благодаря сотрудничеству с колледжами и техникумами, практике на производстве и участию наших сотрудников в преподавании, адаптация выпускников занимает минимум времени».
Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Дмитрий Исламов подчеркнул, что программа «Профессионалитет» серьезно повышает престиж энергетических профессий, ежегодно привлекая десятки тысяч новых специалистов. Программа стартовала в 2022 году по инициативе Минпросвещения РФ и позволяет студентам освоить востребованную профессию с гарантией дальнейшего трудоустройства.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что независимые эксперты положительно оценивают готовность молодых специалистов к профессиональной деятельности после колледжа.