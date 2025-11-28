Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
ЕК подтвердила получение письма премьера Бельгии с критикой по активам
Еврокомиссии поступило письмо от премьера Бельгии Барта Де Вевера с критикой планов изъятия российских активов.
Еврокомиссия подтвердила получение письма от премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, критикующего планы экспроприации российских активов, передает ТАСС. Об этом сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
«Это действительно так, Еврокомиссия получила такое письмо премьера Бельгии», – сказала Пинью.
Она отказалась комментировать озабоченности, высказанные в письме, согласно которым экспроприация российских активов усложнит достижение мира на Украине.
Бельгийский премьер в своем обращении отметил, что принятие такого решения может сказаться на перспективах дипломатического разрешения конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о риске срыва мирного соглашения по Украине при поспешной реализации плана Евросоюза по российским активам.
Бельгийский депозитарий Euroclear выразил обеспокоенность, что передача замороженных российских активов может увеличить долговую нагрузку Евросоюза.
После заявления главы дипслужбы ЕС Каи Каллас Бельгия выразила обеспокоенность финансовыми и юридическими рисками использования этих средств.