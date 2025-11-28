Глава «Орелводоканала» назвал слова зама про порно неудачной шуткой

Замдиректора «Орелводоканала» получил взыскание за нецензурную шутку после аварии

Tекст: Вера Басилая

Гендиректор компании Василий Иванов назвал слова своего заместителя Владислава Терновых, сказанные на видео относительно интереса к порно в интернете, неудачной шуткой и сослался на трехдневную усталость того после устранения коммунальной аварии, передает РИА «Новости».

Иванов отметил, что авария произошла на шестиметровой глубине, и в это время блоги активно пытались выяснить подробности произошедшего, что создавало дополнительное напряжение для работников.

Он подчеркнул, что информации о ходе ликвидации аварии распространялось достаточно, и никаких задержек в оповещении горожан не было – личные комментарии и сообщения регулярно публиковались. Генеральный директор добавил, что, несмотря на профессионализм Терновых, дисциплинарное взыскание за некорректное поведение будет обязательно объявлено.

«Ну, как вы считаете сами-то? Шутка это или не шутка? Ну, чувство юмора у каждого, конечно, свое, бесспорно. Если человек трое суток устранял аварийную ситуацию на шестиметровой глубине в центре города ... А вокруг тебя кружатся 22 блогера и пытаются что-то у тебя выяснить», – сказал Иванов.

Он сообщил, что авария полностью ликвидирована, в настоящий момент ведется подготовка к асфальтированию и запуску движения на восстановленном участке. Иванов подчеркнул, что профессионализм Терновых не вызывает сомнений, а также рассказал о его 25-летнем стаже в «Орелводоканале» и семейном положении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев признал, что слишком грубо сообщил главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении. Также он принес публичные извинения Жидкову.