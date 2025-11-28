28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.6 комментариев
Глава «Орелводоканала» назвал слова зама про порно неудачной шуткой
Замдиректора «Орелводоканала» получил взыскание за нецензурную шутку после аварии
Гендиректор «Орелводоканала» Василий Иванов назвал попавшие на видео слова своего зама о том, что в интернете его интересует только порно, неудачной шуткой на фоне трехдневной усталости.
Гендиректор компании Василий Иванов назвал слова своего заместителя Владислава Терновых, сказанные на видео относительно интереса к порно в интернете, неудачной шуткой и сослался на трехдневную усталость того после устранения коммунальной аварии, передает РИА «Новости».
Иванов отметил, что авария произошла на шестиметровой глубине, и в это время блоги активно пытались выяснить подробности произошедшего, что создавало дополнительное напряжение для работников.
Он подчеркнул, что информации о ходе ликвидации аварии распространялось достаточно, и никаких задержек в оповещении горожан не было – личные комментарии и сообщения регулярно публиковались. Генеральный директор добавил, что, несмотря на профессионализм Терновых, дисциплинарное взыскание за некорректное поведение будет обязательно объявлено.
«Ну, как вы считаете сами-то? Шутка это или не шутка? Ну, чувство юмора у каждого, конечно, свое, бесспорно. Если человек трое суток устранял аварийную ситуацию на шестиметровой глубине в центре города ... А вокруг тебя кружатся 22 блогера и пытаются что-то у тебя выяснить», – сказал Иванов.
Он сообщил, что авария полностью ликвидирована, в настоящий момент ведется подготовка к асфальтированию и запуску движения на восстановленном участке. Иванов подчеркнул, что профессионализм Терновых не вызывает сомнений, а также рассказал о его 25-летнем стаже в «Орелводоканале» и семейном положении.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев признал, что слишком грубо сообщил главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении. Также он принес публичные извинения Жидкову.