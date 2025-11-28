Закон о запрете фильмов против российских ценностей вступит в силу в марте 2026 года

Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Фильмы, дискредитирующие ценности России, будут запрещать с марта 2026 года
С первого марта 2026 года онлайн-кинотеатры должны будут блокировать фильмы, содержащие дискредитацию или отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
«Первого марта 2026 года вступает в силу закон, который возлагает на владельцев онлайн-кинотеатров обязанность не допускать распространение аудио-визуальных произведений, содержащих дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сообщила Казакова РИА «Новости».
Она пояснила, что наличие подобных нарушений станет основанием для отказа в выдаче либо отзыва прокатного удостоверения. Если Министерство культуры России примет отрицательное решение, Роскомнадзор будет обязан направить владельцам онлайн-кинотеатров требование в течение суток прекратить распространение данных фильмов.
Это правило также распространяется на сайты и страницы в социальных сетях, у которых суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей.
Роскомнадзор на основании заключения Минкультуры будет требовать убрать такие аудиовизуальные материалы. Казакова напомнила, что перечень традиционных ценностей определен указом президента России № 809 и отметила, что все они поддерживаются российским народом и требуют защиты.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы утвердили закон, ограничивающий использование изображений культовых зданий и символов без соответствующих элементов.
Режиссер Никита Михалков заявил о необходимости выработать у россиян национальный иммунитет для взаимодействия с искусственным интеллектом, чтобы избежать влияния чужой идеологии. Мизулина заявила о росте антицерковных трендов среди молодежи.