Михалков призвал создать национальный иммунитет против ИИ

Режиссер Никита Михалков заявил о необходимости выработать у россиян национальный иммунитет для взаимодействия с искусственным интеллектом, чтобы избежать влияния чужой идеологии.
Россиянам необходим «национальный гражданский иммунитет» в обращении с искусственным интеллектом, заявил режиссер Никита Михалков на встрече с молодежью, передает РИА «Новости».
По мнению Михалкова, развитие искусственного интеллекта остановить невозможно, однако важно контролировать этот процесс. Он подчеркнул: «Это невозможно остановить, но это нужно контролировать. Для этого нужно понять: мы для искусственного интеллекта или искусственный интеллект для нас… Нам нужен национальный иммунитет, национальный гражданский иммунитет. Кстати говоря, собственно, это и есть основа патриотизма».
По словам Михалкова, современные россияне все чаще сталкиваются с искусственным интеллектом в повседневной жизни. Режиссер отметил, что стране необходимо как можно скорее избавиться от внедрения в массовое сознание чужой идеологии, чтобы обезопасить собственные культурные ценности и традиции.
Михалков полагает, что искусственный интеллект, основанный на традиционных и культурных российских ценностях, не препятствует интересу к зарубежной культуре, музыке или кино. Он пояснил, что россиянам нужна внутренняя и нравственная защита в виде такого «иммунитета», чтобы быть устойчивыми к чуждым идеям при работе с новыми технологиями.
