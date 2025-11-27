Ученые нашли в России самый долгий случай коронавируса

Tекст: Алексей Дегтярев

Пациентка, заразившаяся вирусом иммунодефицита еще в 2005 году и не проходившая антиретровирусную терапию, обратилась к врачам в сентябре 2022 года с жалобами на кишечные проблемы, передает ТАСС со ссылкой на журнал Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

У нее был выявлен коронавирус группы B.1.1, исчезнувшей из оборота еще в 2020 году.

Анализ генома вируса показал наличие 89 редких мутаций, которые обычно формируются за семь лет циркуляции патогена, что свидетельствует о его крайне быстрой эволюции у ослабленных пациентов. Ученые подчеркнули, что такие темпы примерно в три-четыре раза превышают обычные скорости мутирования SARS-CoV-2.

«Эволюция коронавируса в организме людей с подорванным иммунитетом является одним из самых больших источников новых вариаций SARS-CoV-2, способных вызвать новые волны пандемии», – пришли к выводу ученые.

Кроме того, они раскрыли важную роль желудочно-кишечного тракта в развитии хронического заражения коронавирусом.

Большинство мутаций были приобретены во время присутствия вируса в пищеварительном тракте, что повысило его приспособленность к заражению тканей кишечника и желудка. Биологи полагают, что именно такие изменения могут способствовать появлению новых опасных штаммов коронавируса.

Ранее ученые в США установили возможную связь между перенесенным во время беременности коронавирусом и повышенным риском аутизма у детей в возрасте до трех лет.