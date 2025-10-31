Американские ученые связали COVID у беременных с риском аутизма у детей

Tекст: Мария Иванова

Заражение коронавирусом во время беременности может приводить к более высокому риску развития аутизма и других нервно-психических нарушений у новорожденных, передает ТАСС. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Акушерство и гинекология» и проведенном американскими учеными.

В исследовании были изучены данные о более 18 тыс. случаев рождения в Массачусетсе в период с марта 2020 года по май 2021-го. Из этого числа 861 женщина перенесла COVID во время беременности. Среди их детей к трем годам аутизм или сходные диагнозы были поставлены 16,3% малышей, в то время как среди детей матерей, не болевших ковидом, аналогичный показатель составил 9,7%.

Исследование отмечает, что самый высокий риск фиксируется при перенесенном заболевании в третьем триместре беременности и касается преимущественно мальчиков.

Авторы подчеркивают, что их работа не доказывает причинно-следственную связь между ковидом и аутизмом, а лишь показывает статистическую ассоциацию. «Это не значит, что каждой беременной женщине с ковидом нужно беспокоиться, что у ее ребенка будет аутизм», – заявила соавтор исследования Андреа Идлоу, доцент гарвардской медицинской школы в комментарии для The Washington Post.

Ученые делают вывод о необходимости долгосрочного медицинского наблюдения за развитием детей, чьи матери перенесли коронавирусную инфекцию во время беременности.

Напомним, президент США выступая с речью в Белом доме, озвучил позицию, связывающую прием тайленола (препарата на основе парацетамола) в период беременности с возможными рисками развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка.

При этом Всемирная организация здравоохранения уже опровергла связь парацетамола с развитием аутизма у детей.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что если вслед за высказываниями американского лидера появится научное исследование в авторитетных медицинских изданиях, российские специалисты будут изучать его и дадут профессиональную оценку.