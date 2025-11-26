Умер сбитый автомобилем Porsche в Москве юноша

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария произошла 25 декабря на Соколово-Мещерской улице в районе Куркино, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по городу.

18-летний молодой человек перебегал улицу по регулируемому пешеходному переходу, его сбил Porsche. После аварии пострадавшего госпитализировали. Позже он скончался, сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что за рулем Porsche был 21-летний водитель.

В августе в Москве женщину-водителя Porsche Cayenne осудили за наезд на мальчика и женщину, в момент аварии виновница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенок скончался в больнице.