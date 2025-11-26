Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Умер сбитый автомобилем Porsche в Москве юноша
Молодой человек, которого на пешеходном переходе в столице сбил Porsche, умер в больнице, об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
Авария произошла 25 декабря на Соколово-Мещерской улице в районе Куркино, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по городу.
18-летний молодой человек перебегал улицу по регулируемому пешеходному переходу, его сбил Porsche. После аварии пострадавшего госпитализировали. Позже он скончался, сообщили в прокуратуре.
Там добавили, что за рулем Porsche был 21-летний водитель.
В августе в Москве женщину-водителя Porsche Cayenne осудили за наезд на мальчика и женщину, в момент аварии виновница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенок скончался в больнице.