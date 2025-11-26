Матвиенко призвала изменить подход к борьбе с аварийностью на дорогах

Матвиенко: Камеры не всегда помогают снизить аварийность на дорогах

Tекст: Денис Тельманов

Валентина Матвиенко считает, что нужно менять подход к борьбе с аварийностью на дорогах, об этом сообщает ТАСС. По ее словам, комплексы фото- и видеофиксации нарушений не всегда эффективны, а зачастую достаточно изменить дорожную разметку или улучшить освещение.

«В национальных целях развития очень серьезную поставили задачу – к 2036 году необходимо продолжить развитие и совершенствование системы фото- и видеофиксации. Там, где все на месте поставлено, аварийность в целом падает на 30%. <…> Но нужно менять подход к выбору мер реагирования на аварийно опасных участках», – сказала Матвиенко на пленарном заседании.

По мнению Матвиенко, комплексы фото- и видеофиксации эффективны только там, где причина аварийности – в нарушениях. В тех случаях, когда проблемы связаны с организацией дорожного движения или недостаточной видимостью, требуется не установка камер, а реконструкция участка, изменение разметки или модернизация освещения.

Ранее власти России утвердили Стратегию повышения безопасности дорожного движения в России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Правительство должно в течение полугода представить план мероприятий по ее реализации. Документ ставит своей целью улучшение мониторинга состояния дорог, поддержку развития дорожной инфраструктуры и углубление анализа причин происшествий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, что снижение числа ДТП и количества пострадавших обеспечивают не только запреты, а комплексная система мер.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» с возможностью экстренного вызова оперативных служб теперь установлена на 13 млн автомобилей, что способствует повышению безопасности на российских дорогах.