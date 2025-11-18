Автоэксперт объяснил снижение смертности при ДТП в России

Автоэксперт Солдунов назвал факторы, повлиявшие на снижение числа ДТП в России

Tекст: Татьяна Косолапова

За первые девять месяцев 2025 года в Российской Федерации отмечено снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Число ДТП сократилось на 2,4% и составило 94,9 тыс. случаев. Количество погибших уменьшилось на 3,4%, достигнув 10,1 тыс. человек, а число травмированных снизилось на 3% – до 117,7 тыс. человек. Такие данные предоставил Научный центр безопасности дорожного движения МВД России на своем официальном сайте.

«Главные причины снижения аварийности в России кроются в совокупности ряда факторов. Во-первых, на это влияет контроль и неизбежность наказания. Массовое внедрение камер сделало штрафы за превышение скорости и другие нарушения практически неизбежными. Это напрямую изменило поведение водителей. Во-вторых, в больших городах выстроена безопасная дорожная инфраструктура. Сами дороги стали не просто ровнее, а «умнее»: больше освещения, правильные отбойники, «лежачие полицейские» у школ, приподнятые пешеходные переходы. Инфраструктура помогает водителю не ошибаться и снижает тяжесть последствий ошибок», – говорит Солдунов.



В-третьих, продолжает автоэксперт, за последние годы сильно улучшились технологии в транспортных средствах. Даже бюджетные новые автомобили теперь оснащены системами ABS (антиблокировочной тормозной системой), ESC (электронной системой контроля устойчивости автомобиля), подушками безопасности. Присутствуют как системы активной безопасности, которые помогают избежать аварии, так и пассивной – спасающие жизни при ДТП.

«Если мы говорим о снижении смертности при ДТП, то на это также влияет профилактика нарушений ПДД. Это воспитание культуры поведения на дороге с детства, пропаганда использования детских кресел и ремней безопасности. Это стало социальной нормой. Освещение страшных аварий в СМИ и публичное наказание недобросовестных водителей также поспособствовали улучшениям. Показываются острые проблемы, например, идут разговоры о небезопасной езде с тонированными окнами, о серьезных последствиях за пьянство за рулем, обсуждается наказание «шашечников» и прочих водителей», – рассуждает собеседник.

Также он отмечает повышение оперативности оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, в том числе из-за развития технологий. Так, ЭРА-ГЛОНАСС (российская государственная система экстренного реагирования, которая автоматически вызывает спасательные службы к месту серьезного ДТП) сокращает время до прибытия помощи, что снижает смертность после аварии.

«Раньше безопасность строилась в основном на запретах. Сейчас это комплексная система, где работают все элементы одновременно. Государство контролирует и строит, технологии в автомобилях защищают, общество формирует новую культуру, где нарушитель – не «молодец», а угроза. Именно сочетание контроля, технологий и роста общественной ответственности дает устойчивый результат», – заключил Солдунов.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции провели анализ, который показал, что мужчины-водители чаще участвуют в авариях с тяжкими последствиями, чем женщины. Объясняется, что это происходит из-за склонности к рискованному вождению и большему времени за рулем.